“1, 2, 3…STELLA”: OGGI A BARISCIANO PRESENTAZIONE PROGETTO SOCIALE DI UNIONE MONTAGNE AQUILANE

BARISCIANO – “1, 2, 3… Stella!”, ovvero un progetto di contrasto alla povertà educativa nei minori 0-6 anni si svolgerà nei 42 Comuni dell’Unione “Montagne Aquilane”:

Sarà presentato oggi alle ore 15, presso la sede di Barisciano (L’Aquila), in via Cavour 43, dell’Unione dei Comuni Montagne aquilane – Ecad n.5, che si è aggiudicata il bando lanciato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, il progetto , finanziato con fondi Pnrr, per un importo complessivo di 249.200 euro.

L’Unione “Montagne Aquilane”, presieduta da Deborah Visconti, opera in aree a prevalente carattere montano e rurale, con popolazione dispersa e in numerosi piccoli centri sotto i 1.000 abitanti, che soffrono di difficoltà di accesso ai servizi e alta incidenza di disagio sociale.

Alla presentazione interverranno, oltre al presidente Visconti, Karin Sorgi e Stefano Calore, rispettivamente presidente e project manager della Cooperativa Leonardo, ente capofila del progetto; Benedetta Cerasani, dell’Associazione I Girasoli; le dirigenti scolastiche dell’Istituto di Navelli e Pizzoli, le professoresse Giovanna Caratozzolo e Paola Verini, i sindaci di Navelli, Paolo Federico, e Pizzoli, Gianni Anastasio.

La presentazione sarà l’occasione per illustrare il quadro generale del bando e delle risorse stanziate, esporre gli obiettivi, target e risultati attesi, seguiranno poi un dibattito aperto e uno spazio di confronto e dialogo con i partner del progetto, le istituzioni presenti, i cittadini e le famiglie del territorio.