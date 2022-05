1° MAGGIO: A PAGANICA PEZZOPANE DEPONE CORONA AI CADUTI SUL LAVORO

“Nella festa del 1 maggio è innanzitutto necessario rimarcare che dobbiamo difendere il lavoro. Un paese sano costruisce il suo futuro sul lavoro, come hanno voluto padri e madri costituenti nella nostra Costituzione all’art 1. La mia grande priorità, anche per L’Aquila è contribuire a creare lavoro per i giovani e le donne, che più soffrono l’esclusione”.

Così la Deputata Stefania Pezzopane durante l’evento organizzato dal Pd di Paganica nel cortile del Palazzo Ducale dove e’ stata deposta una corona ai caduti sul lavoro.

Inoltre va ribadito che il nostro impegno sarà per far uscire i lavoratori dalla precarietà, come abbiamo fatto per stabilizzare i precari della ricostruzione post sisma, adesso bisogna fare in modo che la regione stabilizzi ed internalizzi il personale medico e sanitario. Inoltre dobbiamo superare il lavoro povero e mal pagato inserendo il salario minimo. E dobbiamo rafforzare i sistemi di tutela e vigilanza contro le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Quando sarò Sindaca dell’Aquila, ci sarà un assessore al lavoro che seguirà tutte le vertenze e tutte le situazioni critiche in un tavolo di confronto permanente riferimento di lavoratori, sindacati e parti sociali. Oltre alle vertenze ci occuperemo di finalizzare i finanziamenti Pnrr ed europei a creare occupazione e benessere economico alle persone. Creare lavoro, è la missione post terremoto e post pandemia, troppi posti di lavoro si sono persi in città e nel comprensorio, i problemi del lavoro non vengono seguiti ne’ dal Comune ne’ dalla Regione. Bisogna cambiare, invertire la marcia.”