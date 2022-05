1° MAGGIO: BIONDI,”FESTA LAVORATORI, FINE RESTIZIONI COVID, L’AQUILA CHE RINASCE”

L’AQUILA – “Il primo maggio è la festa dei lavoratori, ma questo primo maggio del 2022 è anche la giornata che segna un passaggio importante per la nostra comunità. Dopo due anni di incertezze e restrizioni, in cui siamo stati in prima linea per L’Aquila, si compie un nuovo passo verso il ritorno alla normalità. Da oggi non sarà più necessario esibire il green pass, eccetto che negli ospedali; decade anche l’obbligo di mascherine al chiuso, tranne che sui mezzi di trasporto, nei cinema, nei teatri, negli ospedali e nelle scuole”.

Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi, ricandidato alle comunali di giugno, postando un video.

“È un periodo difficile che stiamo superando insieme, tenendo sempre la guardia alta. Un altro esempio di rinascita aquilana. Guidata dalla forza e dal vigore della nostra gente, dalla coesione della nostra comunità. Buona nuova vita, L’Aquila”.