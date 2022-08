10 ANNI DI MONKEY’S GARAGE, GRANDI NOVITA’ IN PALESTRA E POI PRIMO STREET BOULDER CITTA’ DI L’AQUILA

L’AQUILA – Dieci anni di attività per Monkey’s Garage, la palestra di arrampicata indoor dell’Aquila in via Berardino Vecchioni n.3, che riaprirà le iscrizioni e le prenotazioni per le prove gratuite giovedì 1° settembre, giorno dell’open day, in attesa del primo Street Boulder Città di L’Aquila Città in programma ik 25 settembre.

Un traguardo importantissimo quello targato 2022, che porta con sé grandi novità in grado di aumentare ulteriormente la qualità dell’offerta della Monkey’s Garage.

Dal restyling del look all’interno della palestra, con pareti completamente riverniciate e tappetoni anticaduta rinnovati, alle “new entry” nello staff di istruttori, in un’ottica di collaborazioni sempre più proficue e di grande spessore: da Federico Di Felice, atleta della Nazionale Italiana Paraclimbing, attuale campione Italiano di arrampicata paraclimbing, che curerà la tracciatura settimanale dei blocchi in parete con nuove fantasiose vie di diversi gradi di difficoltà, a Silvia Lamboglia, giovane ma già affermata climber, espertissima insegnante specializzata per i corsi dedicati ai bambini che arriva da una formazione a trecentosessanta gradi curata dallo zio Alessandro Jolly Lamberti, uno dei più grandi climber italiani.

Sarò proprio Lamboglia a curare giornalmente i corsi per i bambini e la squadra agonistica “kids”, per dedicarsi poi anche ai corsi riservati agli adulti.

Inoltre, tra i nuovi ingressi c’è anche Giacomo Demurtas, esperto istruttore di arrampicata che da anni ha curato corsi dai principianti agli avanzati, nonché accompagnatore di media montagna e profondo conoscitore del territorio montano abruzzese.

Una triade di “nuovi acquisti” – quella composta da Di Felice, Lamboglia e Demurtas – che va a sommarsi al già esperto staff istruttori che da anni rappresenta uno dei punti fermi della “famiglia” di climbers della palestra Monkey’s Garage.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo ennesimo salto di qualità – affermano i titolari della Monkey’s Garage -. In questi dieci anni non ci siamo mai fermati, anzi, abbiamo sempre cercato di migliorarci, di crescere, di puntare al meglio. E i nuovi ingressi sono la testimonianza di questa ‘filosofia’”.

“Si tratta di nomi di grande importanza nel panorama dell’arrampicata sportiva italiana che hanno accettato con entusiasmo di entrare a far parte della nostra ‘famiglia’. Per L’Aquila, tutto questo deve essere motivo di orgoglio”, concludono.

Le belle notizie, però, non finiscono qui: Monkey’s Garage è infatti anche la società organizzatrice del primo Street boulder Città di L’Aquila – inserito nel circuito abruzzese degli Street Boulder del presidente Alex Cecchini – in programma il prossimo 25 settembre, nell’ambito della kermesse “L’Aquila Città Europea dello Sport 2022”.

A tracciare i 50 blocchi dei percorsi scelti per L’Aquila, è stato lo stesso Alex Cecchini insieme a una delle “new entry” della Monkey’s Garage, Federico Di Felice.

Un imponente staff organizzativo è impegnato in questi giorni ad ultimare la tracciatura nelle location naturali individuate per l’evento.

Il punto di accoglienza sarà predisposto presso il Parco del Castello con tante attività come giochi, gare e spettacoli per tutti.

PER INFO

0862 312172 oppure +39 320 064 6646

https://www.facebook.com/Monkeys-Garage-168775656644685

https://www.instagram.com/monkeysgaragelaquila/?hl=it