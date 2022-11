10 FATTORI CHE HANNO INFLUENZATO LA POPOLARITÀ E IL FIORENTE SETTORE DEI CASINÒ ONLINE

Non è un segreto che i siti dedicati al gioco d’azzardo siano stati protagonisti di una crescita enorme negli ultimi anni. In effetti, si prevede che il gioco d’azzardo online globale raggiungerà, secondo le previsioni, la soglia dei 112,09 miliardi di euro nel 2025 con un tasso di crescita annuale previsto del 12%. Nonostante la pandemia globale di COVID-19 che ha davvero colpito l’economia mondiale, i migliori casino online seguono un trend opposto e sembrano prosperare.

Ma quali sono i fattori che alimentano questa crescita? Per saperlo non devi far altro che continuare a leggere questo articolo dove esaminiamo alcuni dei fattori che hanno influenzato la popolarità dei casinò online in Italia. Approfondiamoli insieme alla nostra ospite di oggi, Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming.



Fattori che influenzano la popolarità dei casinò online

In ordine, puramente casuale e non di importanza, questi sono:

1. accessibilità

2. miglioramento reti internet

3. criptovalute e blockchain

4. realtà virtuale

5. fattore marketing

6. bonus

7. tanti giochi tra cui scegliere

8. dispositivi intelligenti

9. privacy

10. sicurezza

1. Accessibilità

Uno dei fattori che ha promosso in modo significativo la popolarità dei casinò online è propriola loro accessibilità. Gli amanti del gioco possono infatti giocare ovunque e in qualsiasi momento senza nessun limite. Infatti, tutto quello che serve è una connessione a Internet, anche wi-fi.

2 Miglioramento reti internet

Inoltre, internet è diventata più veloce ed efficace. L’introduzione della rete 5G ha contribuito alla crescita dell’industria del gioco d’azzardo online. La rete 5G è perfetta perché collega virtualmente tutto e tutti: persone e dispositivi. La rete 5G consente ai dispositivi di inviare in modo sicuro pacchetti di dati di grandi dimensioni e comporta quindila possibilità di avere un ambiente di gioco di qualità eccellente. Una connessione Internet stabile consente ai giocatori di divertirsi ogni volta che lo desiderano.

3. Criptovalute e blockchain

Se non hai mai sentito parlare di criptovaluta e tecnologia blockchain, probabilmente non navighi molto in rete. Internet è pieno di violazioni dei dati e tutti vogliono assicurarsi che i propri dati personali siano al sicuro. La maggior parte delle criptovalute utilizza la tecnologia blockchain per rendere le transazioni più veloci, a basso costo e sicure senza alcuna interferenza di terze parti.

Al giorno d’oggi, molti siti dedicati al gioco d’azzardo offrono opzioni di pagamento in valuta digitale grazie ai loro numerosi vantaggi. La popolarità delle cripto ha anche influenzato il tasso di crescita dei casinò online. Ovviamente, ciò che hanno fatto blockchain e criptovalute è indirizzare anche i giocatori più attentiversoil divertimento online.

4. La realtà virtuale

La popolarità della realtà virtuale nel settore dei giochi ha influenzato anche la crescita dei casinò online. Si tratta di un’imitazione generata dal computer in cui gli utenti possono interagire all’interno di un ambiente 3D artificiale utilizzando dispositivi elettronici specifici. I visori per realtà virtuale e le piattaforme di gioco VR compatibili consentono ai giocatori di vivere un’esperienza realistica e interattiva.

La realtà virtuale consente loro anche di giocare a giochi virtuali, fornendo loro un’esperienza reale. Naturalmente, questi giocatori non hanno bisogno di spostarsi per andare nei casinò tradizionali per vivere un’esperienza reale perché anche queste piattaforme di gioco possono offrirlo. Con l’incremento del gioco virtuale, la maggior parte dei casinò online di prima classe ha ora raccolto la sfida e ha creato fantastici giochi virtuali.

5. Marketing

Un altro fattore incredibile che continua a contribuire alla rapida crescita dei casinò online è il marketing, quando viene effettuato in maniera efficace. Non è un segreto che gli amministratori di questi siti abbiano investito molto in questo settore. I casinò online hanno sviluppato varie strategie di marketing per aiutarli ad acquisire l’attenzione di un pubblico più ampio. Il metodo di marketing più comune che i casinò online stanno implementando è il marketing digitale, che comprende social media marketing, content marketing, annunci a pagamento, ecc. Questi canali di marketing si sono dimostrati efficaci, motivo per cui abbiamo visto i casinò online diventare più popolari in tutto il mondo.

6. Bonus

Alcuni giocatori sono attratti dai casinò online per via dei bonus a loro offerti. Incentivi che vengono solitamente proposti a partire dal momento in cui un giocatore effettua il suo primo deposito. Questi bonus hanno valori e termini diversi. I bonus più comuni offerti dai casinò online possono essere:

· di benvenuto, come indica il nome; questo bonus viene solitamente assegnato ai nuovi membri una volta che hanno effettuato il loro primo deposito.

· VIP: hanno premi esclusivi come il cashback

· di ricarica: questo viene offerto ai giocatori con account esistenti ma desiderano effettuare altri depositi.

· Giri gratuiti: questi bonus consentono di giocare senza perdere soldi ma permettono di vincerli.

Naturalmente, i bonus attraggono i giocatori verso i siti che li offrono.

7. Tanti giochi online tra cui scegliere

I giocatori di oggi sono decisamente più informati rispetto a quelli un tempo e cercano casinò online che offrano loro un’ampia varietà di giochi tra cui scegliere. Se si imbattono in un sito che offre solamente un numero limitato di slot, è più probabile che si annoino facilmente e cerchino altri siti dove poter giocare. Fortunatamente, al momento, la maggior parte dei casinò online mette a disposizione dei suoi clienti un’ampia selezione di giochi, tra cui i giocatori possono scegliere, consentendo loro di divertirsicon i loro giochi preferiti.

8. Dispositivi intelligenti

Grazie allo sviluppo della tecnologia, i dispositivi smart, come tablet, smartwatch e smartphone sono ora facilmente disponibili, rendendo il gioco online molto semplice per tutti i giocatori. Inoltre, quando i giochi da casinò online vengono utilizzati su un dispositivo intelligente, diventano più funzionali e attraenti. Poiché questi dispositivi intelligenti sono portatili, i giocatori possono giocare ai loro giochi preferiti sempre e ovunque. Ciò ha consentito all’industria del gioco online di vedere una crescita massiccia.

9. La privacy

Si può giocare tranquillamente senza che nessuno lo sappia, da casa tua, in pigiama, ad esempio, o nelle pause lavoro, nel pieno rispetto della privacy, avendo la consapevolezza che anche i dati personali dell’utente sono al sicuro

10. La sicurezza

Tutto nel fiorente settore dei casinò onlineregolari è sicuro. I dati degli utenti, come accennato poc’anzi, sono tutelati dalla legge e protetti dalla tecnologica, così come le transazioni finanziarie dei giocatori.

Conclusioni

I casinò online, senza ombra di dubbio, hanno visto una crescita importante negli ultimi anni. La loro crescita online ha anche rilanciato l’economia perché questi siti non solo creano posti di lavoro ma forniscono anche entrate fiscali.