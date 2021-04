12ESIMO ANNIVERSARIO SISMA 6 APRILE 2009: OGGI CERIMONIA DAVANTI ALLA CASA DELLO STUDENTE

L’AQUILA – Nel giorno del lutto cittadino a L’aquila, a 12 anni dal sisma del 2009, oggi alle 10.30, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il prefetto Cinzia Torraco, l’arcivescovo metropolita dell’Aquila Giuseppe Petrocchi, parteciperanno alla cerimonia commemorativa organizzata all’interno della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza alla presenza del comandante della Scuola, generale di divisione Cristiano Zaccagnini.

Alle 12, Biondi, il prefetto, l’arcivescovo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il presidente del consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, un rappresentante dei Comitati dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant’Angelo, Domenico Nardis, in rappresentanza dei Comuni del cratere, si ritroveranno davanti alla Casa dello Studente, in via XX Settembre, sotto le cui macerie sono morte nove persone. Giovani vite spezzate.