“13… CONSIGLI UTILI PER FARSELA DARE”: IL LIBRO DI PAOLO PEDROTTI IN USCITA IL 20 GIUGNO

PESCARA – “Un volume per descrivere in chiave semicomica la diretta esperienza dell’autore e le inconfessabili confidenze delle sue interlocutrici, fin da carpirne i segreti più reconditi, che illustrino dovutamente il teatro dell’arte di cui consta il corteggiamento, tutte le alterazioni, le bugie e le più becere fantasie che un uomo mette in essere per corteggiare una donna”.

Dal 20 giugno “13… consigli utili per farsela dare”, il libro di Paolo Pedrotti, Edizioni Mondo Nuovo-Pescara, sarà disponibile in libreria, negli store online e in tutte le edicole della riviera adriatica.

“Ritengo il corteggiamento uno status onirico dell’uomo dove l’attesa, il fantasticare, le aspettative a volte deluse siano nel complesso uno dei momenti più intensi che esistano”, spiega l’autore, appassionato di alta cucina creativa, il quale ha dedicato tutta la rimanenza del suo tempo a corteggiare le donne che lo hanno stimolato alla stesura di questo libro.

Paolo Pedrotti nasce a Trento nel 1951. Dopo aver frequentato Sociologia ai tempi delle Brigate Rosse, ha incontrato sulla sua strada la psicanalisi e la psicologia e ha scoperto un mondo a lui ancora ignoto. Nel 1983 è entrato nella Massoneria del Grande Oriente di Italia, rito scozzese antico e accettato. Nel 2013 è stato incardinato Accademico.

Nello stesso periodo è entrato nel mondo dell’arte contemporanea. In 51 anni di lavoro nello stesso mondo, ha organizzato e presentato circa 400 mostre, ha partecipato a 168 fiere dell’arte, ha realizzato e diretto il museo della Pop Art Andrea Picini in Roma, ha diretto due case d’asta. Per una multinazionale ha aperto 29 gallerie d’arte, ha selezionato e assunto 750 donne.