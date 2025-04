14ENNE FERITO DAL COLPO DI PISTOLA ALL’AQUILA: IL PADRE INDAGATO PER OMESSA CUSTODIA DELL’ARMA

L’AQUILA – Come era inevitabile è finito sotto inchiesta, per omessa custodia dell’arma, il padre del ragazzino ferito in modo non grave da un colpo di pistola alla gamba lunedì sera.

La pistola, detenuta per uso sportivo, è stata sequestrata dalla polizia. Il fatto è avvenuto due giorni fa in un garage della frazione aquilana di Cese di Preturo, e a sparare sarebbe stato un amico del figlio 14enne dell’indagato secondo quanto riporta il Centro.

Ad accertare se il colpo sia partito accidentalmente o dopo un litigio tra il figlio e i suoi amici saranno la Procura e quella per i minorenni. Il tutto è accaduto all’interno del garage di proprietà della famiglia. Subito smentita la iniziale versione di comodo ovvero quella della macchina in fuga dalla quale sarebbe partito il colpo, per coprire la realtà. Il quadro investigativo è questo e ci saranno anche altri indagati anche perchè solo per caso non ci sono conseguenze peggiori. Da verificare anche chi ha manualmente sottratto l’arma e come è venuta fuori la finta versione del proiettile sparato da una macchina che costituisce un intralcio alle indagini.