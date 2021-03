160 ANNI UNITA’ D’ITALIA: DOMANI OMAGGIO DI FDI AL MONUMENTO DEI CADUTI E AL TRICOLORI

L’AQUILA – Domani, 17 marzo, ricorreranno i 160 anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia.

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia commemorerà tale anniversario, alla Villa Comunale dell’Aquila, alle 8 del mattino, con un omaggio di fiori al Monumento ai Caduti e al Tricolore.

“È in momenti come quello attuale che lo Stato torna ad essere centrale, come unica possibile fonte di risposte per i cittadini. Rivendicando la necessità per l’Italia di essere forte, i patrioti ricordino il giorno del 17 marzo, quando, l’Italia, da secoli Nazione, si fece finalmente Stato”, si legge in una nota del coordinamento.