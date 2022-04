170ESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLIZIA DI STATO, IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI A L’AQUILA

L’AQUILA – “Esserci sempre”.

Martedì 12 aprile verrà celebrato il 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A L’Aquila la celebrazione si svolgerà in due distinti momenti:

– alle 9, presso il piazzale della Questura, alla presenza del prefetto Cinzia Torraco, del dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l’Abruzzo e Molise, Paolo Fassari, dei dirigenti e funzionari della Questura e della Polizia Stradale, di una rappresentanza della Sezione aquilana dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, del Cappellano Provinciale della Polizia, dei familiari delle vittime del dovere, verrà deposta una corona d’alloro al monumento in memoria dei caduti della Polizia;

– alle 11, presso l’Auditorium del Conservatorio “Alfredo Casella” di via Francesco Savini, si terrà la cerimonia celebrativa, alla quale parteciperanno Autorità civili, militari e religiose, personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio in tutti gli Uffici della Provincia.

Dopo la lettura dei messaggi augurali delle massime cariche istituzionali nazionali, il Questore dell’Aquila, Enrico De Simone, traccerà un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno dalla Polizia di Stato, con particolare riferimento all’emergenza pandemica da Covid- 19.

Seguirà la consegna delle ricompense al personale che si è distinto in operazioni particolari.

La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto della normativa in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.