SPOLTORE: TENTATO FURTO AL PANIFICIO E RESISTENZA, GIOVANE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

SPOLTORE – I Carabinieri della Stazione di Spoltore al termine di accertamenti, hanno denunciato un uomo, con precedenti di polizia, noto alle forze dell’ordine quale responsabile di tentato furto, oltre a resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei militari operanti.

Il giovane ladro, nella mattinata di ieri, con un mattone aveva infranto la vetrata del panificio ad insegna “il giglio”, ed all’arrivo degli operanti si era allontanato giustificando la sua presenza in zona in attesa di una parente.

Ulteriore conferma delle responsabilità dell’uomo venivano date anche attraverso la visualizzazione del sistema di videosorveglianza installato presso l’attività commerciale che il giovane aveva tentato di derubare e che non e’ nuovo a questo tipo di reato. All’atto del controllo ha inoltre opposto resistenza nei confronti degli operanti.

empre a Spoltore i Carabinieri, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà una donna, trentenne, di origini pugliesi ma residente nel Comune di Francavilla al Mare, senza precedenti di polizia, ritenuta quale responsabile di sostituzione di persona ai danni di un anziano, residente a Spoltore che ignaro, solo nel corrente mese di aprile si e’ accorto di un addebito sul proprio conto corrente di un finanziamento a rate per acquisto di un cellulare e di 2 sim card per un importo di euro 400,00. L’acquisto del cellulare e delle sim risale al giugno 2022. La donna che è ora indagata per sostituzione di persona e’ addetta alle vendite di un negozio di telefonia del centro pescarese.

Pescara 26 ap