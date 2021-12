1921-2021, CENTENARIO DELLA PALLACANESTRO A ROSETO DEGLI ABRUZZI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un secolo di vita non è solo una ricorrenza, ma anche una dichiarazione d’amore rinnovata anno dopo anno, quella della città di Roseto degli Abruzzi nei confronti della pallacanestro. Appena 30 anni dopo che dall’altra parte dell’oceano il professor James Naismith, a Springfield, inventò il basket (era il 1891), a Roseto fecero la comparsa i primi canestri e tra la città e quello che per definizione è lo sport verticale per eccellenza fu un amore a prima vista.

Per celebrare la ricorrenza domani, 23 dicembre, l’Amministrazione Comunale ha organizzato l’evento “Roseto 100. Centenario della Pallacanestro a Roseto”, che vedrà coinvolti gli alunni delle Scuole Elementari di Roseto degli Abruzzi (via Manzoni e “Maria Schiazza”), e Voltarrosto, mentre l’ordinanza di chiusura resa necessaria dalla pandemia ha costretto la scuola elementare di Cologna Spiaggia a non prendere parte all’evento.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 11 alle ore 12:30 nei cortili delle scuole citate e nel campo allestito in piazza della Repubblica, davanti a Palazzo di Città; nel corso della mattinata tecnici federali, testimonial, in rappresentanza delle 10 società di basket che lavorano sul territorio, e il gruppo “Special Olympics” coinvolgeranno gli alunni in giochi che avranno la pallacanestro come protagonista.

L’evento avrà un momento di solennità, alle ore 9:00 sempre in piazza della Repubblica, rappresentato dall’annullo filatelico speciale realizzato per l’occasione e dalla consegna da parte del Sindaco Mario Nugnes e dell’Assessore allo Sport, Lorena Mastrilli, di tre “Rose d’Argento” a grandi personaggi del passato e del presente del basket rosetano e di cinque litografie raffiguranti la città di Roseto ad altrettanti uomini di basket che hanno contribuito a dare lustro e a divulgare il basket rosetano.

