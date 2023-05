PESCARA: GRAVE DON CHIAPPETTA DOPO SCHIANTO CON LA MOTO, ORA GRUPPI SOCIAL PREGANO PER LUI

PESCARA – Sono gravi le condizioni, ma non rischia la vita, del sacerdote 48enne, di Popoli residente a Montesilvano, Simone Chiappetta, dopo un incidente stradale. Ieri mattina era in sella alla sua moto che si è scontrata, per cause ancora da chiarire, contro una macchina di grossa cilindrata in zona Pescara Colli.

Il prete è molto noto in provincia di Pescara anche perché direttore della pubblicazione online “Laporzione.it” ed è titolare dell’ufficio per le comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi Pescara-Penne. Sui social si sono formati gruppi di preghiera per una sua rapida guarigione. Comunque è arrivato in ospedale in codice rosso ma non ha perso conoscenza.

Del resto i soccorsi sono stati immediati e ora è attentamente monitorato in ospedale.