ANCE L’AQUILA: MASSIMO CHIODI NUOVO PRESIDENTE DI EDILCONFIDI

L’AQUILA – Massimo Chiodi, 52 anni, amministratore delegato della storica impresa F.lli Chiodi Costruzioni srl, è stato eletto alla guida di Edilconfidi L’Aquila.

Il neo presidente, votato all’unanimità, sostituisce l’uscente Marco Del Beato, a fine mandato.

Il Presidente Chiodi, già negli organismi dirigenti di ANCE L’Aquila come Consigliere, ha ringraziato il suo predecessore Marco Del Beato per l’attento lavoro svolto sul credito alle imprese.

“La salute delle imprese – ha affermato – è in questo momento molto condizionata da una crisi di liquidità originata anche dal pasticcio del Super Bonus 110% che ha lasciato le imprese in mezzo al guado. Di fronte ad una risposta tiepida degli istituti di credito – ha annunciato – ci sarà molto da lavorare nel nostro confidi per supportare chi ha subito ripercussioni pesanti e il sistema ANCE vuole fare la sua parte. Ma guardiamo anche con molta attenzione agli sviluppi green dell’edilizia che richiedono investimenti importanti”.

Il presidente Ance Gianni Frattale che ha rivolto al neo eletto gli auguri di buon lavoro in un momento in cui l’Edilconfidi gioca un ruolo importante per la delicata situazione delle imprese impegnate con le opere del Pnrr.

Insieme al Presidente fanno parte del Consiglio di Amministrazione i seguenti neo eletti: vice presidente, Floriana Rossi, consiglieri Maurizio Scimia, Cinzia Cicolani, Luca Traficante, Vincenzo Mai, Francesco Ciciotti, Giorgio Giannantonio. E ancora presidente Collegio Sindacale Alterio Giancarlo, componenti collegio sindacale Alessandro Angelone, Christian Stefanucci, supplenti collegio sindacale Ramon Alessandro Selim, Alessandro Gargaro

Edilconfidi L’Aquila, Società Cooperativa Garanzia Fidi fra Costruttori Edili ed Imprese Affini, opera da oltre 40 anni, è stata costituita nel 1976 per volontà della Associazione Provinciale Costruttori Edili dell’Aquila. E’ una società cooperativa di garanzia fidi costituita da imprese operanti nel settore dell’edilizia.

