22 aprile – La situazione in Abruzzo. Scossa nel bacino sulmonese stanotte alle 00:26. Magnitudo 3.2

22 aprile – La situazione in Abruzzo

Sciame sismico

Continua lo sciame sismico nell’aquilano.

Anche questa notte due scosse. La prima è stata registrata alle 00,26 con una magnitudo di 3,2 ed epicentro localizzabile tra i comuni di Cansano, Campo di Giove e Pettorano sul Gizio. Un’altra, di magnitudo 2.6, avvertita alle 4,46, è stata localizzata tra i comuni dell’Aquila, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Rocca di Cambio, San Demetrio ne’ Vestini,

Sant’Eusanio Forconese e Villa Sant’Angelo.

Ieri pomeriggio altre tre scosse di terremoto avvertite alle 16,21, alle 17,44 e alle 18,20.

La più forte, di magnitudo 3.6, è stata quella delle 17,44 che ha avuto l’epicentro tra i Comuni di L’Aquila, Collimento e Villa Grande.

Maltempo

Disagi ieri a causa del maltempo per le 63.509 persone assistite, distribuite tra 5.030 tende, 404 alberghi e 1.176 case private.

Precipitazioni diffuse, con rovesci o temporali, si sono abbattute su tutto il territorio abruzzese, provocando straripamenti di fiumi e allagamenti.

Particolarmente colpito il teramano, dove nel Comune di Crognaleto, nella frazione di Vallocchio, sono stati evacuati 7 nuclei familiari, per un totale di 23 persone.

A Roseto degli Abruzzi, sono stati allontanati 50 persone colpite dal sisma del 6 aprile, che avevano trovato ospitalità in una struttura alberghiera, così come anche a Scerne. Anche qui è stato evacuato un albergo: allontanati 40 nuclei familiari ospitati dopo il terremoto per un totale di 180 persone, oltre a tutto il personale dell’albergo. In serata, comunque, le persone hanno potuto far rientro nella struttura.

Chiusura strade

Per le forti piogge, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea al traffico della strada Statale 80 ‘del Gran Sasso d’Italia’ al km 41,400 e dal km 36,500 al km 45,000, per numerosi smottamenti di terreno che creano pericolo per la transitabilità.

Chiusa per frane dovute al maltempo anche la strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, al km 68,300 e a quello 69,300.

Su tutta l’arteria si registrano tuttora piogge intense.

Le previsioni meteo

Per oggi si prevedono ancora precipitazioni diffuse in tutta la regione, con attenuazione nel pomeriggio.

Domani ancora maltempo, soprattutto dalla tarda mattinata, con possibili rovesci o temporali nel pomeriggio.

Le temperature saranno in lieve diminuzione le minime ed in lieve aumento le massime.

Fonte: Protezione Civile

Download in PDF©