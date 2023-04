25 APRILE: A SULMONA IL COMMOSSO RICORDO DEL PARTIGIANO GILBERTO MALVESTUTO

SULMONA – “Il partigiano ci ha lasciato un messaggio e una testimonianza destinata ad illuminare a lungo la nostra quotidianità”

. Lo ha detto il sindaco della città di Sulmona, Gianfranco Di Piero, questa mattina, nel corso della cerimonia per il 78 esimo anniversario della Liberazione dello Stato Italiano.

Durante la cerimonia svoltasi in piazza Carlo Tresca, il primo cittadino ha ricordato la figura di Gilberto Malvestuto, il patriota della Brigata Maiella, scomparso all’età di 101 anni lo scorso 1 marzo. È il primo 25 aprile senza Malvestuto ha recitato un ruolo importante nella resistenza. Da qui la dedica della cerimonia sulmonese in sua memoria.

Ufficiale della Brigata Maiella con il grado di sottotenente, Malvestuto entrò tra le primissime truppe liberatrici a Bologna all’alba del 21 aprile 1945 alla testa della sua sezione Mitraglieri della Compagnia Pesante Mista, integrata da un plotone della I Compagnia Fucilieri.

Ha rivestito diversi incarichi e, in qualità di rappresentante della componente resistenziale nel Comitato Direttivo dell’Istituto abruzzese per la Storia d’Italia dal fascismo alla resistenza, in seguito divenuto Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell’Italia Contemporanea, ne fu prima vicesegretario, poi vicepresidente e, infine, presidente dal 1989 al 1993.

Nel 2021 la città gli aveva conferito il sigillo di Re Ladislao, massima onorificenza. Presenti alla cerimonia anche tre alunni del Liceo Scientifico “E. Fermi” che hanno letto alcuni testi dei condannati a morte durante la resistenza