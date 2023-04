PESCARA – Dal ricordo commosso di Sulmona, che per la prima volta dal 1945 festeggia il 25 aprile senza il suo partigiano più famoso, Gilberto Malvestuto, l’ultimo ufficiale della Brigata Maiella morto a 101 anni lo scorso marzo, alla pedalata di Roseto in omaggio ai pescatori delle ‘vele nere’, le barche che trasportavano i prigionieri alleati verso la salvezza.

Una Festa della Liberazione molto partecipata in Abruzzo, con la presenza doc del Ministro Eugenia Roccella alla scuola 11 febbraio a Pescara dove si sono ricordati i 9 partigiani fucilati nel 1944 e dove il ministro ha voluto sottolineare “Sono qui per festeggiare la libertà per tutti gli italiani. E sull’antifascismo non ci sono più divisioni”.

Pedalata anche all’Aquila nei luoghi della Resistenza, e una riflessione del sindaco Pd di Chieti, Ferrara che sulle polemiche a margine della Festa ha detto: “Il problema secondo me non è il governo, è che c’è un numero notevole di italiani che non ancora fanno i conti con il fascismo, non ancora ritengono appropriata la definizione e l’opera della Resistenza, ritengono che il 25 aprile sia una ricorrenza dei cosiddetti vincitori mentre invece la Resistenza ci ha liberato dagli errori e dagli orrori del fascismo ed è ricordata dalla storia come una liberazione, non dai vincitori, cioè si fa ancora un uso letterale ma distorto della parola partigiani”.