FESTA LIBERAZIONE: MATTARELLA ALL’ALTARE DELLA PATRIA. TANTE LE MANIFESTAZIONI IN ABRUZZO

PESCARA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dai rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, ha reso omaggio all’Altare della Patria in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione, con la deposizione di una corona d’alloro. Il Capo dello Stato alle 11 sarà ad Acerra, città profondamente segnata dai combattimenti e dalle rappresaglie delle truppe naziste, per la cerimonia ufficiale.

A Milano ci sarà la tradizionale manifestazione nazionale dell’Anpi ed il presidente Gianfranco Pagliarulo – tacciato di posizioni filo-russe e critico sull’invio di armi a Kiev – ha ribadito la “condanna senza se e senza ma dell’invasione da parte dell’esercito di Putin ed il riconoscimento della legittima resistenza ucraina”.

A Roma, però, le associazioni partigiane che non aderiscono all’Anpi faranno una propria iniziativa alternativa con lo slogan: ‘Celebrare la Liberazione è schierarsi con la resistenza di Kiev’. Forze dell’ordine allertate su tutto il territorio per evitare l’innesco di provocazioni e disordini.

A Torino 8 targhe che indicano corso Unione Sovietica sono state danneggiate nella notte, probabile atto dimostrativo contro l’invasione dell’Ucraina alla vigilia del 25 aprile.

Pagliarulo sarà a Milano per il corteo che dalle 14 partirà da Porta Venezia per raggiungere piazza Duomo.

Presenti anche – tra gli altri – il sindaco, Giuseppe Sala, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la Brigata Ebraica, che in polemica con l’Anpi aveva proposto di sfilare con le bandiere della Nato.

Dal palco parleranno anche due donne ucraine: Tetyana Bandelyuk, che vive da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko, profuga e consigliere comunale di Bucha, città divenuta simbolo delle uccisioni di civili.

“Nessuno – ha detto il presidente dell’Anpi, intervenendo al congresso di Articolo Uno – sa dove porterà la vicenda dell’Ucraina, ma in questo vuoto che riempiremo giorno per giorno è già chiaro il tentativo di delegittimazione dell’Associazione: ‘siete putiniani, anzi Pagliarulo è putiniano, sciogliamo l’Anpi’. Noi non rispondiamo. Ma una cosa vorrei che fosse chiara, a nessuna condizione l’Anpi diventerà subalterna, non perderà la sua autonomia da partiti e editori, e tantomeno perderà la sua fisionomia, un’associazione larga, plurale, aperta a tutti gli antifascisti”.

Il presidente ha anche convenuto sul parallelo tra la resistenza ucraina e quella italiana: “Non c’è dubbio. E’ evidente che ogni resistenza in caso di guerra diventa resistenza militare. Abbiamo riconosciuto il diritto dei popoli a difendersi dalle invasioni”. E ha invitato a mettere da parte le polemiche: “domani i sarà una grandissima e pacifica manifestazione”.

La cerimonia principale dell’esercito si è svolto presso il monumento ai caduti della Villa Comunale di L’Aquila, ha visto lo schieramento di una compagnia in armi composta da militari del 9° reggimento alpini, delle altre Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato con la partecipazione del Prefetto della città di L’Aquila, Cinzia Teresa Torraco, il Sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, i Sindaci di alcuni comuni limitrofi, l’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Petrocchi, il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso e il Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Colonnello Marco Iovinelli.

Successivamente alla cerimonia presso il Monumento ai Caduti, si è svolta una commemorazione all’interno della Caserma “Pasquali-Campomizzi” presso il luogo dell’eccidio dei Nove Martiri Aquilani giustiziati il 23 settembre del 1943.

Sono state svolte delle commemorazioni anche nei capoluoghi di provincia di Chieti, Pescara e Teramo nonché nei principali centri abruzzesi dove, come di consueto, è stata consistente la presenza militare in rappresentanza dei Comandi ed Enti di stanza in Abruzzo.

Sempre a L’Aquila l’associazione 3e32 organizza alle 17 alla Fontana Luminosa ul corteo antifascista, che attraverserà le vie del centro. Intorno alle 18, sempre a piazzetta Nove Martiri, ci sarà “I Suoni del tempo che resiste” a cura di “Libri in persona per la Liberazione”.

Capistrello celebra la memoria di quegli uomini valorosi che hanno speso la propria esistenza nel segno della libertà dei popoli, attraverso una manifestazione che si terrà nel monumento presso il Piazzale Stazione alle ore 11, con deposizione corona e intervento autorità.

Le celebrazioni si intendono aperte all’intera cittadinanza e, nel ricordo dei fatti storici legati alla seconda guerra mondiale, renderanno omaggio ad uno degli avvenimenti più efferati che ha coinvolto questa comunità: l’eccidio dei 33 martiri di Capistrello del 4 giugno 1944, strage rimasta impunita.

A Chieti, l’amministrazione comunale, la Giunta e il presidente del Consiglio comunale, insieme all’Anpi, promuovono la 1/a edizione della manifestazione “Resistenza: memoria al futuro”.

A Pescara la cerimonia istituzionale si terrà in piazza Giuseppe Garibaldi, con inizio alle 10. Oltre alle massime Autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d’Arma, ci saranno gli studenti delle scuole cittadine e l’Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” – Istituto di Alta Cultura.

A Giulianova, le iniziative prenderanno il via alle 16.30 in piazza Martiri Fosse Ardeatine, tra musica, poesia, teatro e interventi di vario genere. Mentre la serata sarà conclusa da un omaggio a Giovanni Mara, in piazza sarà allestita una mostra fotografica sulla Resistenza nella provincia teramana.

A Spoltore le celebrazioni andranno avanti tra ricerca storica, musica e spettacoli. Alle 16, nella sala consiliare del Comune si svolgerà la manifestazione “Spoltore nella Resistenza”, durante la quale sarà presentata la ricerca sulla Banda Partigiana di Spoltore.

Numerose le iniziative promosse nel Chietino dai sindacati regionali e da quelli dei pensionati, insieme all’Anpi e ad altre associazioni.

A Pietransieri, con la Deposizione della corona al Sacrario delle vittime della strage nazifascista, mentre nel pomeriggio a Pratola Peligna si svolgerà l’evento “In ricordo di Bruno Pizzica”.

Iniziative anche a Civitella Messer Raimondo , Lama dei Peligni, Gessopalena, Torricella Peligna e Palena.

Eventi anche a Teramo, con l’iniziativa “La resistenza continua”, all’Aquila, a partire dalle ore 10.00 e alle 17 con il Corteo Antifascista, e ad Avezzano, dove le celebrazioni prenderanno il via alle 10.30. A Fossacesia, città medaglia d’argento al merito civile, le celebrazioni inizieranno alle ore 11 in Largo Castello. A Roseto degli Abruzzi torna, per l’ottava edizione, “La libertà che venne dal Mare”, biciclettata fra storia natura e i giovani; la partenza è prevista alle ore 10.30 dal Lido Celommi.

A Pineto la cerimonia istituzionale alle ore 10 in Piazza San Silvestro a Mutignano. A San Salvo alle 18 ci sarà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti di tutte le guerre con la partecipazione delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’Arma e delle scuole cittadine.

GIACOMONI (FI): “MIO RICORDO VA A DISCORSO 25 APRILE DI BERLUSCONI NEL 2009 AD ONNA DISTRUTTA DAL SISMA”

“Oggi più che mai non dobbiamo dare per scontata la libertà. La guerra in corso in Ucraina è la dolorosa prova che la perdita dei diritti umani primari è una triste realtà. Pensavamo che le immagini che quotidianamente ci giungono dall’Est Europa fossero il passato. Un passato di lutti e sofferenze conosciuto in bianco e nero, che oggi, invece, viviamo a colori ed in alta definizione. Se il dramma della guerra pervade il nostro oggi è anche colpa dell’assenza di veri leader che incarnano i valori assoluti della pace e delle libertà, capaci di guardare oltre i confini delle proprie nazioni. L’ultimo vero uomo di Stato che ha saputo interpretare il presente e leggere il futuro è stato Silvio Berlusconi. Lo statista di Pratica di Mare, l’uomo di Onna”.

Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

“E oggi 25 aprile – prosegue – il mio pensiero va proprio al discorso tenuto ad Onna dal presidente Berlusconi nel 2009. Io ero al suo fianco, in quanto suo stretto collaboratore, e ricordo in maniera vivida l’impegno, la dedizione, l’attenzione del Presidente nello scrivere quel discorso, la ricerca delle singole parole e delle espressioni da utilizzare per esprimere gratitudine ed ammirazione verso chi aveva combattuto per la libertà e al tempo stesso il suo desiderio di unire il Paese, in un momento di dolore e di difficoltà che, dopo il terremoto dell’Aquila, aveva in Onna il suo simbolo”.

“Ricordo il silenzio surreale del momento in cui il Presidente intervenne – prosegue Giacomoni -, ricordo le macerie, il dolore nel volto dei tanti abruzzesi presenti, ricordo l’emozione nel vedere i partigiani novantenni, che, alla fine del suo discorso, lo abbracciarono legandogli al collo il fazzoletto tricolore. Ricordo il lavoro incessante di tanti per dare prima dell’inverno una casa sicura a tutti, e la gratitudine e l’affetto della gente abruzzese verso il Presidente Berlusconi. ‘Noi tutti – disse Berlusconi quel giorno – abbiamo una grande responsabilità, quella di mettere da parte ogni polemica, di guardare all’interesse della nazione, di tutelare il grande patrimonio di libertà che abbiamo ereditato dai nostri padri. Abbiamo, tutti insieme, la responsabilità e il dovere di costruire per tutti un futuro di prosperità, di sicurezza, di pace, e di libertà. Viva l’Italia! Viva la Repubblica! Viva il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani, che amano la libertà e vogliono restare liberi! Viva il 25 aprile la festa della riconquistata libertà'”.

” In queste poche righe c’è tutto il senso del 25 aprile, ossia del 77º anniversario della riconquista della libertà. Il 25 aprile del 1945, dopo 5 anni di guerra, il popolo italiano con una straordinaria prova di unità e coesione riportò il nostro Paese sui binari della pace, della democrazia e della libertà. La speranza è che oggi il 25 aprile, con il cessate il fuoco, possa diventare anche per l’Ucraina il giorno della festa della libertà”, conclude l’esponente azzurro.