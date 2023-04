25 APRILE: TOUR IN BICI DELLA FIAB L’AQUILA NEI LUOGHI DEGLI ECCIDI

L’AQUILA – “Resistere, pedalare, resistere” è il titolo della pedalata di impegno civile organizzata dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) dell’Aquila in occasione della ricorrenza del 25 aprile. Un viaggio in bicicletta sui luoghi simbolo degli eccidi nazifascisti del territorio, a bordo di un mezzo che ha rappresentato una modalità di collegamento peculiare della resistenza partigiana.

Insieme alla giornata i bici, infatti, la Fiab ha distribuito un opuscolo dal titolo “Biciclette partigiane, diciannove storie di ciclismo e Resistenza” di Sergio Giuntini.

La pedalata di impegno civile è partita da Piazza IX Martiri, dopo la deposizione della corona in memoria dell’uccisione di nove giovani tra i 17 e i 21 anni, compiuta da un plotone misto di fascisti e nazisti il 23 settembre 1943 all’Aquila.

I giovani aquilani cercarono di unirsi alla resistenza, dopo la liberazione di Benito Mussolini il 12 settembre sul Gran Sasso e il posizionamento di una stazione nazista per arruolamento obbligatorio dei giovani nel capoluogo.

“Per noi la bicicletta è simbolo di libertà, in tutti sensi, a partire dallo scopo dell’associazione che è promuovere la mobilità urbana e il cicloturismo più libero dall’auto privata”, ha detto Gabriele Curci, presidente della Fiab L’Aquila. “Il percorso del 25 aprile, di circa 30 km, partendo da piazza IX Martiri Aquilani tocca i luoghi degli eccidi della seconda guerra mondiale, tra i quali Paganica, Filetto e Onna. Un percorso per onorare la memoria di chi ha perso la vita per la libertà, a bordo della bicicletta, come molte delle staffette partigiane”.