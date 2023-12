UN MORTO E DUE FERITI: SCHIANTO NEL PESCARESE, LA VITTIMA E’ UNA INFERMIERA DI 60 ANNI

MANOPPELLO – Un morto e due feriti. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle quattro di ieri mattina nel territorio comunale di Manoppello (Pescara).

A perdere la vita è stata una infermiera di 60 anni, Maria Grazia Di Stefano. di Pescara. Feriti una 56enne di Bussi sul Tirino (Pescara), che ha riportato un trauma toracico, e un uomo di 59 anni anche lui di Bussi sul Tirino, anche lui finito in ospedale a Pescara come la 56enne. che erano sulla altra macchina che si è scontrata, per cause da chiarire, con quella della vittima. La quale lavorava tra l’ospedale di Chieti e i vicini distretti sanitari di Sambuceto e Francavilla. Lascia due figlie.

Sulla dinamica e sulle cause del grave incidente sono in corso accertamenti. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per domare in principio di incendio. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine.