L’AQUILA – L’Ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione al ripristino dei lavori per i sottoservizi, via Fortebraccio a L’Aquila verrà nuovamente chiusa al traffico, dall’8 gennaio e per due mesi, “salvo variazione”.

Polemiche si erano registrate per la chiusura di un mese, fino al 9 novembre, sempre per i lavori ai sottoservizi, che hanno danneggiato le attività economiche.