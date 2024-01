METEO ABRUZZO: CAMPO DI ALTA PRESSIONE ABBRACCIA LA REGIONE, WEEKEND CON IL SOLE

L’AQUILA – Un campo di alte pressioni abbraccia oggi l’Abruzzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Per 3bmeteo.it nello specifico su litorali e subappenninche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su massicci centrali e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Per Abruzzometeo, sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, occasionalmente anche nel Teramano, ma con nuvolosità in graduale attenuazione nel corso della giornata. Poco nuvoloso sulle zone interne e montuose con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di domenica, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, con possibili precipitazioni sparse, più probabili sull’Alto Sangro, nevose sui rilievi. Annuvolamenti e schiarite interesseranno il settore orientale e costiero ma senza fenomeni di rilievo.