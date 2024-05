LA CHIRURGIA PROTESICA: DIRETTA STREAMING CONVEGNO NAZIONALE ALLA INI DI CANISTRO

CANISTRO – Diretta streaming del convegno nazionale “La chirurgia protesica: l’evoluzione tecnologica per una presa in carico globale del paziente”, dalle ore 11 a Canistro, in provincia dell’Aquila, presso la sala conferenze della clinica che fa parte del Gruppo INI.

L’importante confronto mira a fare il punto sulla chirurgia protesica che vede proprio la struttura di Canistro, convenzionata con il sistema sanitario nazionale nella monospecialistica in ortopedia, un centro di assoluta avanguardia.

Interverranno tra gli altri, il presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni, oltre a valenti specialisti della branca e rappresentanti istituzionali del territorio, e tra i relatori ci sarà il dottor Fernando Marcucci, primario ortopedico INI Canistro

“Il convegno sarà preziosa e produttiva occasione di confronto per un continuo miglioramento del livello del servizio e delle prestazioni in un settore che sta facendo passi da gigante sia nella portata dell’utenza sia della ricerca – si legge in una nota – INI Canistro è un centro d’eccellenza per la chirurgia ortopedica e un fattore di crescita per la regione, contribuendo notevolmente alla mobilità sanitaria attiva in Abruzzo”.