METEO ABRUZZO: DOPO LE PIOGGE TORNA IL SOLE, TEMPERATURE DI NUOVO IN AUMENTO

L’AQUILA – Dopo il transito instabile di lunedì, la pressione tenderà a rimontare seppur con instabilità di calore pomeridiana specie nell’entroterra appenninico. Da venerdì ulteriore rinforzo pressorio a garanzia di stabilità prevalente ma anche un nuovo rialzo delle temperature che sulle zone interne potranno raggiungere di nuovo i 35-36°C. Questa la previsione di 3bmeteo

Per le prossime ore, prevede Abruzzometeo, sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici e sulle zone interne, dove non si escludono rovesci a carattere sparso, anche temporaleschi.

La nuvolosità, pur attenuandosi, continuerà ad interessare la nostra regione anche in serata e in nottata, mentre nella giornata di mercoledì assisteremo allo sviluppo di temporali soprattutto sulle zone interne e montuose, in particolare sulla Valle Peligna, sull’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente, sulle zone interne del Pescarese e del Chietino, in miglioramento in serata e in nottata.