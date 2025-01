RIGOPIANO: FASCE TRICOLORI DI MATTARELLA AL COMITATO VITTIME

FARINDOLA – In occasione dell’ottavo anniversario della tragedia di Rigopiano il prefetto di Pescara Flavio Ferdani e il sottosegretario del Ministero dell’Interno Emanuele Prisco hanno consegnato al Comitato parenti delle vittime due fasce tricolori della Presidenza della Repubblica. La consegna è avvenuta durante la cerimonia di commemorazione tenutasi nel pomeriggio a Farindola (Pescara).

“E’ un dovere per noi essere presenti qui in rappresentanza del Governo – ha detto Emanuele Prisco – per ricordare una tragedia che ha scosso un Paese intero e che ci ricorda quanto sia importante la prevenzione su un territorio fragile come quello dell’Italia. Il nostro impegno è costante anche per onorare queste vittime per adottare misure sempre più efficaci affinché tragedie del genere non accadano mai più”.