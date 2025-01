Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nel Comune di Pineto –

Importo €. 2.600.000,00

Il progetto prevede la realizzazione di un canale di smaltimento, lungo circa 3 km, che intercetta le acque meteoriche proveniente dalla collina a sud di Scerne di Pineto e le convoglia direttamente a mare.

Intervento finanziato dal commissario straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ed ereditato dalla Provincia di Teramo.

Per il lotto in oggetto, con verbale della conferenza dei servizi del 21/01/2025, è stata approvata la modifica di parte del tracciato (circa 200 metri in corrispondenza degli attraversamenti della SS. 16 e della linea ferroviaria adriatica) al fine di superare le criticità emerse per la presenza delle condotte di gas della società Eni, provenienti dalle piattaforme in mare. Entro i prossimi 60 giorni verrà aggiornata la progettazione esecutiva ed avviata la procedura espropriativa delle nuove aree interessate (le attività espropriative sono state demandate dal Commissario al Comune di Pineto), nonché si potrà procedere all’approvazione definitiva del progetto in conferenza dei servizi.

Intervento n. 2 – ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. II. 2023 – 2025. Bacino idrografico del Vomano. FIUME VOMANO – Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nel comune di Pineto Lotto 2 – Progetto di completamento. Importo €. 481.800,00 – Fondi REGIONE ABRUZZO

Il progetto rappresenta il completamento dei lavori inizialmente previsti nel progetto definitivo dell’intervento complessivo sopra citato, che non hanno trovato copertura economica nel progetto esecutivo in parola a causa dell’incremento dei prezzi. Si prevede la realizzazione di un tratto di canale di circa 300 metri nei pressi della S.P. 27/A. I lavori sono stati appaltati e consegnati e dovrebbero concludersi entro 90 giorni, salvo imprevisti.

Intervento n. 3 – Intervento integrato di riduzione del rischio idraulico e tutela e recupero dell’ecosistema fluviale nel tratto fociale – Bacino idrografico del Vomano. Importo €. 7.000.000,00

Il progetto prevede lo spostamento dell’argine sinistro, dal ponte della SS 16 fino alla foce in comune di Roseto, da spostare a nord rispetto a quello attuale recuperando, in adiacenza del ponte sulla S.S: n. 16 e del ponte ferroviario, tre campate supplementari per il deflusso della corrente. Proseguendo verso valle, è previsto, il recupero della vasca sud della darsena del circolo nautico con la costruzione del rilevato arginale in adiacenza della banchina divisoria esistente. Oltre a quanto sopra è prevista la regolarizzazione dell’area in modo da impostare correttamente l’argine, sia lato fiume che lato campagna e la bonifica di parte delle aree demaniali interessate dalla presenza di rifiuti interrati in modo da recuperare parte dell’ecosistema fluviale compromesso nel corso degli anni da attività antropiche.