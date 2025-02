LANCIANO: CONVEGNO CON L’IMMUNOLOGO CRISANTI SUL FUTURO DELLA SANITA’

LANCIANO – Venerdì 28 febbraio a Lanciano (Chieti), l’Onorevole Andrea Crisanti, già Professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e Full Professor all’Imperial College di Londra animerà un incontro sul tema “Migliore sanità, indipendente dai partiti”. Lo fa sapere con una nota il Tribunale dei diritti del malato di Lanciano.

“L’onorevole Crisanti, volto televisivo molto noto negli anni del Covid, ha presentato un progetto di legge nel quale propone che i vertici delle ASL siano nominati da esperti della sanità. La proposta di legge prova a riportare nell’ambito della competenza scientifica le scelte sanitarie gestionali, lasciando ai partiti le scelte di indirizzo politico generale”.

“Oltre a questo specifico problema, più in generale il professore parlerà della crisi finanziaria e operativa della sanità italiana e delle riforme che servono per migliorarla.

L’incontro è stato promosso dai Soci Michele Marino e Grazia Fioretti aderenti a Cittadinanzattica – Tribunale dei Diritti del Malato di Lanciano e si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 18.00 presso la sede del Quartiere storico Civitanova (Stanze liquide) in Via dei Funai, ex Scuola De Giorgio”.