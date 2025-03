ROSETO: PRESENTATO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTILE DA 1,6 MILIONI

ROSETO – L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi compie un passo importante per il completamento della riqualificazione del Pontile, approvando, attraverso un’apposita delibera di giunta, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) necessario per richiedere il finanziamento regionale dedicato alla Rigenerazione Urbana.

Il progetto, redatto dagli uffici comunali sulla base di una delle proposte vincitrici del concorso di architettura “Miglioramento dell’accoglienza turistica e della vivibilità del territorio”, prevede un investimento complessivo di 1.623.951,56 euro e mira a restituire definitivamente alla città uno dei suoi simboli più rappresentativi, rendendolo più attrattivo e accogliente per cittadini e turisti. Il PFTE definisce nel dettaglio gli interventi necessari per la riqualificazione definitiva del Pontile, che spaziano dal miglioramento dell’accessibilità alla riqualificazione dell’illuminazione, fino alla creazione di nuovi spazi di aggregazione.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre stanziato un cofinanziamento di 374.578,62 euro, pari al 23,50% dell’importo del progetto al netto delle premialità, dimostrando così il forte impegno dell’ente nel sostenere questo importante intervento.

Il pontile di Roseto, negli ultimi anni, è stato oggetto di lavori da oltre un milione di euro, regolarmente conclusi ed oggetto di CRE e Collaudo, che hanno riguardato l’adeguamento statico e, in particolar modo le strutture portanti, ovvero i pali e l’impalcato.

“Lavori di adeguamento strutturale che hanno permesso la riapertura al pubblico della struttura e che sono stati completati solo grazie ad una perizia di variante di circa 300mila euro, arrivata grazie alla nostra amministrazione e all’impegno di Regione Abruzzo e dell’Assessore D’Annuntiis. Senza di essa, infatti, ci saremmo trovati di fronte ad “una cattedrale nel deserto” non collaudabile”, sottolinea il Vicesindaco con Delega ai Lavori Pubblici Angelo Marcone.

“La carenza di risorse non ha permesso di eseguire i lavori di restyling estetico dell’opera e, per questo, risultano ancora non ancora eseguite le opere di realizzazione della pavimentazione nonché la completa demolizione dei vecchi parapetti ormai ammalorati e la sostituzione con i nuovi, oltre che le relative opere di arredo urbano e illuminazione – afferma il Sindaco Mario Nugnes – L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, pronto grazie al concorso d’idee fortemente voluto dalla nostra amministrazione, rappresenta un traguardo importante per la nostra città perché questo documento ci permette di partecipare al bando regionale per la rigenerazione urbana e di avere concrete possibilità di ottenere i finanziamenti necessari per realizzare un intervento attesa da tempo”.

“Siamo fiduciosi che il nostro progetto verrà selezionato e che potremo presto iniziare i lavori per restituire alla comunità un pontile rinnovato – aggiunge il Vicesindaco Angelo Marcone – La concessione del contributo regionale permetterà di inserire l’intervento nella programmazione triennale delle opere pubbliche e nel bilancio comunale, dando il via alla fase di realizzazione di un progetto che rappresenta un investimento strategico per il futuro di Roseto degli Abruzzi. Nello specifico, nel progetto, è prevista la rimozione delle opere provvisionali attualmente presenti, la rimozione con sostituzione del parapetto ammalorato, la realizzazione di una nuova pavimentazione in travertino e granito, la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione e la creazione di nuovi spazi di aggregazione. Purtroppo, chi ci ha preceduto, ha ottenuto solo un finanziamento parziale per il pontile e questo non ci ha permesso di completare il lavoro di riqualificazione. Oggi, con la partecipazione al Bando regionale proviamo a sanare definitivamente questa carenza, sperando che la Regione Abruzzo possa riconoscere l’importanza dell’intervento”.