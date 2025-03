CHIETI: VISITA DEL NEO DIRETTORE ASL AL QUESTORE MONTARULI, “MIGLIORARE L’ACCOGLIENZA IN OSPEDALE”

CHIETI – Migliorare l’accoglienza negli ospedali e in particolare l’accessibilità a Chieti, potenziare l’emergenza per intervenire sulle malattie tempo-dipendenti, valorizzare le eccellenze e svilupparne di nuove: questi i temi toccati dal Direttore generale della Asl Mauro Palmieri durante l’incontro con il Questore di Chieti Aurelio Montaruli.

Parole che suonano come un impegno, anzi una priorità per il manager, che coglie l’occasione degli incontri istituzionali della prima ora, a pochi giorni dall’insediamento, per dare qualche anticipazione sulle azioni da intraprendere e anche per ricevere feedback sulla qualità percepita dell’assistenza offerta in provincia di Chieti. Il Questore ha espresso la sua personale fiducia verso i servizi sanitari del territorio, che ha valutato affidabili ed efficienti. Ha, inoltre, espresso piena disponibilità a una proficua collaborazione nelle situazioni in cui si rendesse necessaria.