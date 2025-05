L’AQUILA: TOMBINI PERICOLOSI DAVANTI AL COMUNE, I RESIDENTI NE CHIEDONO LA SOSTITUZIONE

L’AQUILA – Ci sono segnalazioni di tombini pericolosi per chi ci passa in piazza palazzo davanti alla sede principale del Comune dell’Aquila. Si tratta di piccole trappole che soprattutto di sera possono non essere notate dai residenti e che possono essere cause di inciampo e cadute anche serie. Sarebbero, pertanto, da cambiare le griglie dei tombini che sono forse troppo larghe.

