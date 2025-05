MONTESILVANO: META FIERE 2025, TAGLIO DEL NASTRO AL PALA DEAN MARTIN

MONTESILVANO – Con il taglio del nastro avvenuto questa mattina nel piazzale esterno del Pala Dean Martin, alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, di Marco Miccichè e Francesco Castagna, presidente e vicepresidente di Meta e di tutte le associazioni e i volontari del settore, ha preso il via Meta fiere 2025 l’evento fieristico nazionale, a ingresso gratuito, che resterà di scena al Pala Dean Martin fino a domenica25 maggio.

Questa seconda edizione di Meta Fiere si propone come un punto di riferimento fondamentale per l’aggiornamento, la formazione e il networking per chi opera nel soccorso, nella protezione civile, nel primo intervento e nell’emergenza sanitaria. L’evento è rivolto a un vasto pubblico, inclusi volontari delle associazioni di soccorso, operatori del 118, autisti soccorritori, personale sanitario e tecnico, ed enti pubblici e privati del settore emergenza.

Il salone offrirà una ricca programmazione, con stand espositivi che presenteranno le ultime novità in fatto di mezzi, attrezzature e tecnologie per il pronto intervento. Saranno inoltre organizzati workshop e sessioni formative tenute da esperti del settore, incontri di aggiornamento su normative e innovazioni, e ampie opportunità di networking per favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra colleghi e aziende del settore. L’obiettivo primario è fornire un’occasione concreta per migliorare l’efficienza e la sicurezza nelle operazioni di soccorso.

Le tre giornate saranno caratterizzate da attività per tutte le fasce di età. Ad illustrarne il programma durante la conferenza stampa che si è svolta nella mattinata presso la sala consiliare del Comune, è stato il vicepresidente Meta, Francesco Castagna: “ Dopo la prima edizione che si è svolta a Pescara, siamo felicissimi di iniziare questa preziosa collaborazione con il comune di Montesilvano che ringraziamo per la disponibilità. Il nostro è un progetto sociale gratuito rivolto a tutta la cittadinanza, con attività che si rivolgono a tutte le fasce di età. Per i più piccoli, si cercherà di infondere loro elementi e nozioni legati alla sicurezza e al soccorso attraverso una serie di giochi e attività portate avanti da professionisti del settore. Per i più grandi, invece, ci saranno corsi formativi e informativi. L’associazione ha coinvolto le scuole e una cooperativa che accoglie diverse disabilità di Montesilvano e il Pescara Rugby. Le attività per i più piccoli partiranno ogni giorno dalle ore10 alle 13 e riprenderanno dalle ore 15 alle ore 18.30. Un intero padiglione sarà dedicato ai più giovani con l’allestimento di una parete da arrampicata grazie al Cai Abruzzo, una formazione sanitaria dispensata da Clown Doc e Pompieropoli, percorsi ludici a cura dei Volontari dei Vigili del Fuoco. Libero ingresso a tutti i bambini curiosi!”.

Se il venerdì sarà dedicato principalmente al coinvolgimento dei più piccoli, con attività ludico-formative pensate per far conoscere i ruoli e i compiti delle istituzioni che operano quotidianamente negli scenari di emergenza, la giornata di sabato ospiterà un congresso per professionisti sanitari con rilascio di crediti ECM, mentre la domenica sarà la volta del convegno nazionale per autisti di ambulanza e tecnici del soccorso. Non mancheranno, inoltre, corsi informativi aperti alla popolazione sulle manovre di primo soccorso per pazienti adulti e pediatrici, il tutto arricchito da simulazioni di emergenza realistiche.

A ringraziare sentitamente tutti gli enti patrocinatori che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: ASL Pescara, Chieti e Teramo, l’OPI di Pescara, e importanti istituzioni come i Vigili del Fuoco, il Corpo dei Carabinieri, la Croce Rossa Nazionale e ANPAS regionale è stato il presidente Meta, Marco Miccichè.

“Grazie al sindaco e alla Giunta di Montesilvano per la calorosa accoglienza. Per la prima volta Meta approda a Montesilvano e lo fa accogliendo grandi numeri. 1000 i prenotati, molti dei quali provenienti da fuori Regione. Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e tantissime attività sono riservate ai più piccoli. Vi aspettiamo numerosi.”

Il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta ‘Meta Fiere – Il Salone dell’Emergenza’ qui a Montesilvano. Questo evento rappresenta un’opportunità di inestimabile valore per la nostra comunità e per l’intero sistema di emergenza nazionale. Veder riuniti professionisti e volontari, impegnati nella formazione e nella condivisione di buone pratiche, rafforza la nostra capacità di risposta in situazioni critiche. L’attenzione rivolta anche ai più giovani, con attività ludico-formative, è un segnale importante per la costruzione di una cultura della sicurezza e del primo intervento fin dalla tenera età. Ringrazio l’associazione META e tutti gli enti coinvolti per aver scelto Montesilvano come palcoscenico per un evento così significativo, che saremo sempre ben lieti di ospitare.”