A24 L’AQUILA-ROMA: POSSIBILI DISAGI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI URGENTI

ROMA – Per urgenti e improrogabili lavori di risanamento e riqualificazione disposti dal Comune di Roma, dalle ore 06:00 del 16 luglio fino al 24 luglio prossimo, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/GRA, sarà interdetta la Tangenziale Est in direzione San Giovanni /EUR (rampa sinistra), con obbligo di uscita su Largo Passamonti e deviazione su viale dello Scalo di San Lorenzo, mentre resterà percorribile la rampa in direzione Tiburtina/Salaria/Nomentana/Foro Italico (rampa destra). Sul Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24 in prossimità della Tangenziale Est il traffico sarà disposto su una sola corsia.

In considerazione dei rilevanti volumi di traffico che interessano quotidianamente questo svincolo della Capitale e in previsione di possibili disagi, soprattutto in orari mattutini, si raccomanda di prediligere tutti gli itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, uscendo dall’autostrada A24 per immettersi sul Grande Raccordo Anulare o utilizzando gli svincoli di Tor Cervara, Viale P. Togliatti, Via F. Fiorentini e Via di Portonaccio, per proseguire sulla viabilità ordinaria in funzione della destinazione del proprio itinerario.

Per la scelta dell’itinerario ideale, in base alle reali condizioni di traffico, si raccomanda di prestare attenzione ai Pannelli a Messaggio Variabile, presenti su tutta la rete autostradale , di seguire i notiziari in diretta su Isoradio FM 103, Onda Verde e i podcast Luceverde durante il viaggio o di visitare il sito www.stradadeiparchi.it e di seguirci sul profilo X @viabilitasdp prima di mettersi in viaggio.

Si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it per restare aggiornati sul programma dei lavori di Roma Capitale.