METEO ABRUZZO: TROMBE MARINE AL LARGO DI TORTORETO, IMMAGINI VIRALI

TERAMO – Spettacolari e minacciose trombe marine si sono formate a largo delle coste di Tortoreto in provincia di Teramo.

Scrive Meteo aquilano: “Le trombe marine, o waterspout, sono colonne d’aria in rotazione che si estendono tra la base di una nube temporalesca e la superficie del mare. In questo caso si tratta di trombe “non mesocicloniche”, ovvero generate da instabilità locali, senza bisogno di supercelle o tornado di tipo classico.

Il fenomeno è stato favorito dal repentino ingresso di aria fredda in quota, subito dopo un lungo periodo di caldo intenso. Questo contrasto termico tra il mare ancora molto caldo e l’aria fredda sovrastante ha creato le condizioni ideali per la formazione di questi vortici suggestivi ma potenzialmente insidiosi.