BALLOTTAGGIO AVEZZANO: BIANCHINI “FAMIGLIA DI PANGRAZIO ESEMPIO BUONA AMMINISTRAZIONE”

AVEZZANO – “Nelle ultime ore della campagna elettorale, stiamo assistendo ad una esasperata ricerca di consenso da parte del candidato sindaco a trazione leghista aquilana Tiziano Genovesi che, non avendo elementi credibili e programmatici per la città, utilizza la politica del fango nella speranza di raccogliere qualche consenso. Ricordo al candidato leghista che in questa città tutti hanno una memoria storica che lo smentisce.

Ad affermarlo Maurizio Bianchini, ex esponente di Fratelli d’Italia.

“La famiglia Di Pangrazio, ad Avezzano – spiega Bianchini -, rappresenta da sempre un esempio di buona amministrazione e responsabilità sociale, a differenza di chi è stato scelto come candidato sindaco da coloro i quali, avendo un disegno strategico di desertificazione del nostro territorio, hanno individuato in lui la migliore caratteristica dell’uomo che si presta a servire i potenti di turno. I cittadini di Avezzano non cadranno in questa trappola mediatica e insieme alla coalizione di Gianni Di Pangrazio faranno vincere Avezzano e manderanno a casa definitivamente gli arroganti e i falsi calunniatori”.

Download in PDF©