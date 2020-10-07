SCUOLA: ARCURI, “ENTRO OTTOBRE FINE DISTRIBUZIONE BANCHI MONOPOSTO”

ROMA – “Entro ottobre contiamo di terminare la distribuzione dei 2,4 milioni di banchi monoposto acquistati, sinora ne abbiamo distribuito alcune centinaia di migliaia”.
Lo ha dichiarato il commissario dell’emergenza Covid Domenico Arcuri a margine del 77/o convegno Fimmg a Villasimius.
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“In Italia – ha aggiunto – se ne producono 200mila l’anno, la domanda quindi è dodici volte superiore alla normale produzione, e si tratta di un’impresa ciclopica”.