“40 ANNI DI SELF CONTROL”: RAF IN CONCERTO A GUARDIAGRELE

GUARDIAGRELE – Sarà Guardiagrele (Chieti) ad ospitare, domenica 27 luglio, la tappa regionale del tour di Raf, dal titolo “Self control 40th anniversary”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M.

“Un’occasione per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà”, si legge in una nota.

Self Control, tra le hit più famose di sempre, ha segnato la ricca e straordinaria carriera di RAF e negli anni è diventato un evergreen che continua a spopolare tra i più giovani. È stato il singolo che ha portato il cantautore alla ribalta facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. Uno dei primi brani di italo disco acclamato in tutto il mondo anche grazie al produttore Giancarlo Bigazzi.

Il cantautore nei live di Self Control 40th Anniversary ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.

RAF, tra i più acclamati e amati artisti italiani, che in 40 anni di carriera ha pubblicato 14 album in studio vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo, alle porte del Self Control 40° Anniversary afferma: “Questo tour sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi. Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo”.

RAF celebra inoltre questo importante traguardo con l’EP “RAF40: The Unreleased Duets”, una raccolta che rivisita i suoi brani più amati in chiave moderna, con collaborazioni straordinarie con Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-Ax, Levante e altri grandi artisti.

La città abruzzese sarà l’appuntamento di riferimento per i tantissimi fan del cantautore ligure e per i numerosi turisti presenti in Abruzzo durante la stagione estiva.

Il concerto di RAF si terrà in piazza Largo Garibaldi domenica 27 luglio alle ore 21.30. L’accesso, come previsto per tutte le altre date, sarà regolato da un biglietto di ingresso a posto unico in piedi. L’organizzazione sarà a cura della Pro Loco di Guardiagrele attraverso la società Aladin Srl. La prevendita, affidata al circuito Ciaotickets, partirà il 20 giugno p.v..

Sono previsti accessi gratuiti per i disabili su prenotazione fino a esaurimento disponibilità.

L’infoline è attiva ai numeri: 349.3044388 o scrivendo a info@aladineventi.com.

“Sono molto soddisfatto di essere riusciti a calendarizzare questo evento – dichiara il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio – sicuro fiore all’occhiello dell’estate guardiese e occasione di riferimento per l’intero territorio regionale. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale delegato agli eventi, Alessandro Orlando, per l’impegno con cui ha affrontato questo ruolo e per la passione con cui si dedica a riportare il nome della nostra città sempre più in alto, con appuntamenti di livello artistico importante che vanno ben oltre la nostra realtà. Un plauso anche a tutta la Pro loco di Guardiagrele ed al suo Presidente Antonio Nicodemo” .

“Sarà un appuntamento straordinario – aggiunge Orlando – che darà lustro al nostro territorio e non solo. Siamo onorati di ospitare questa tappa, riferimento del tour per l’Abruzzo e per il centro Italia per i tantissimi fan del cantautore ligure e per i numerosi turisti presenti durante la stagione estiva. Ringrazio quanti vorranno collaborare per la buona riuscita di questo evento – prosegue Orlando – sostenendo questo progetto di richiamo importante, che regalerà un ritorno alla ribalta della nostra Città tra gli appuntamenti estivi locali e regionali, con l’auspicio che possa essere solo l’inizio di tanti altri traguardi a cui stiamo lavorando, da raggiungere nei prossimi mesi. Questo tour sarà una occasione unica per rivivere i numerosi successi di RAF e celebrare insieme un viaggio musicale meraviglioso a cui è impossibile mancare!”.