COMUNE L’AQUILA: SILVERI ENTRA ENTRA NELLA LEGA, OFFENSIVA PER MANTENERE TRE ASSESSORI

L’AQUILA – Il consigliere comunale dell’Aquila del gruppo misto, Roberto Jr Silveri, eletto di Forza Italia, eletto in Forza Italia, ha aderito alla Lega.

L’annuncio in una conferenza stampa assieme al segretario regionale, il deputato Luigi D’Eramo e al vice Presidente della Giunta Regionale, Emanuele Imprudente.

“In questo gruppo – ha detto Silveri – troverò lo spazio per combattere le mie battaglie. Porto con me un buon bagaglio di esperienza”.

Con Silveri la Lega compensa in parte l’uscita dal gruppo di Tiziana Del Beato e Elisabetta De Blasis, approdate in Fratelli d’Italia, e ha ora quattro consiglieri, oltre alla new entry il capogruppo Francesco De Santis, Luigi Di Luzio e Laura Cucchiarella.

Aspetto decisivo per la partita del rimpasto di giunta, dopo che 14 ottobre il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, Fratelli d’Italia, come ultimo atto di una crsi che trascina da mesi, ha revocato incarichi agli assessori leghisti Fabrizia Aquilio, Daniele Ferella e Fabrizio Taranta.

Allo stato attuale alla Lega spetterebbero due assessori, un uomo e una donna, si presume Ferella e Aquilio, con il sacrificio del giovane Taranta.

Ma D’Eramo ha detto chiaro e tondo: “Se il criterio per l’assegnazione dei posti in giunta è quello aritmetico in Regione, un anno fa, alla Lega sarebbero dovuti andare cinque assessori”, ricordando che la Lega in città resta il primo partito.

Insomma la Lega, a maggior ragione, dopo l’ingresso di Silveri, vuole far salvi tutti e tre i suoi assessori. Partita legata a doppio filo con quella che si sta giocando in Regione, dopo che la Lega ha ottenuto la cacciata dell’assessore di Forza Italia, Mauro Febbo “reo” di non aver appoggiato a Chieti il candidato salviniano Fabrizio Di Stefano.

