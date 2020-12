SILVI MARINA, PROGETTO “MOVE.TE”: CONSEGNATA QUESTA MATTINA LA PRIMA VELOSTAZIONE

SILVI – Consegnata stamane, presso il piazzale della stazione FS di Silvi Marina, la prima velostazione realizzata nell’ambito del progetto Move.Te, programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La diminuzione di veicoli a motore in circolazione e la conseguente diminuzione dell’inquinamento, attraverso l’uso della bicicletta come mezzo per brevi spostamenti casa-lavoro casa-scuola, l’obiettivo dell’iniziativa, a cui si aggiungerà inoltre la realizzazione di piste ciclabili e delle varie connessioni.

“Appena uscito questo bando del ministero per l’Ambiente abbiamo proposto al comune di Teramo se poteva essere interessato a estendere questa sperimentazione anche ai lavoratori e agli altri studenti, non solo universitari. E’ nato così il progetto MoveTe, classificato al 15esimo posto su 114 progetti in tutt’Italia, su un importo complessivo di 1 milione e 600 mila euro”, ha spiegato Antonio Sorgi, direttore dell’Azienda per il diritto allo studio (Adsu), ad Abruzzoweb presente durante la cerimonia.

“Silvi, che inizialmente non aveva partecipato al bando a causa del commissariamento del Comune, si è inserita successivamente e con la collaborazione della nuova amministrazione Scordella, è intervenuta con fondi propri, riuscendo addirittura ad essere la prima velostazione di tutto il complesso che consta di 11 siti nel territorio teramano”, ha riferito Sorgi.

Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che ha definito “un progetto intelligente che serve a garantire e a mettere in sicurezza quelle persone che si muovono con mezzi alternativi all’automobile, cioè con biciclette. Un progetto che crea nelle principali stazioni ferroviarie e di autobus dei parcheggi per lasciare in sicurezza la propria bici sapendo di ritrovarla dopo aver utilizzato il pullman o il treno. Questo rende possibile una mobilità sostenibile ed alternativa al proprio autoveicolo”.

Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella ha preso la parola “soddisfatto di questa iniziativa da cui inizialmente Silvi era stata esclusa ed ora è il primo comune ad inaugurarlo; siamo riusciti a rientrarvi reperendo fondi ministeriali ed in parte autofinanziandoci ( circa 90mila euro)”.

Un progetto sulle strategie in tema di mobilità sostenibile benedetto dal Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri che ha detto “è un momento importante di educazione ambientale e sono molto contento che questa iniziativa coinvolga le scuole e quindi le nuove generazioni”.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore regionale Pietro Quaresimale, il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, l’assessore ai trasporti pubblici del comune di Teramo, Maurizio Verna, Legambiente, Daniele Colantonio.

