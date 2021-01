COVID, AL VIA AD ATRI A SCREENING CON TAMPONI RAPIDI PER STUDENTI E DOCENTI

ATRI – In vista della riapertura delle scuole, fissata per il 7 gennaio 2021, l’Amministrazione Comunale di Atri ha predisposto nuovamente, nelle giornate del 4 e 5 gennaio 2021, l’attività di screening per la ricerca del Sars-CoV2 riservata questa volta esclusivamente agli studenti e al personale delle scuole Primarie, Secondarie e degli Istituti Superiori presenti ad Atri.

Potranno sottoporsi gratuitamente al tampone rapido: gli studenti con età maggiore di 6 anni; i docenti; gli assistenti educativi; il personale Ata e le cuoche; gli autisti e gli assistenti dedicati agli scuolabus. Nella giornata di oggi, lunedì 4 gennaio, i test si effettueranno dalle 16 alle 20 e sarà possibile effettuare il tampone nei locali del Liceo Illuminati (con accesso dal tunnel d’ingresso di via Finocchi e uscita nell’atrio principale in Piazza Luigi Illuminati) e nella palestra di Palazzo Cicada.

Domani martedì 5 gennaio si effettueranno i tamponi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 sempre nei locali del Liceo Illuminati e nella palestra di Palazzo Cicada. Inoltre, dalle 10 alle 12,30 i tamponi si effettueranno nella Scuola Primaria di Casoli di Atri (nel locale della palestra) e nel pomeriggio dalle 15 alle 17 nella sede dell’Associazione Fontanelle 2000 a Fontanelle di Atri. Per potersi sottoporre al tampone è necessario presentare nelle postazioni predisposte un documento d’identità, la tessera sanitaria e il modulo relativo al consenso, preferibilmente già compilato per evitare inutili code, reperibile sul sito della Asl di Teramo al seguente link: https://www.aslteramo.it/campagna-screening-covid-19/.

I minori di anni 18 dovranno essere accompagnati da un genitore. “Auspico la massima partecipazione e adesione a questo ulteriore screening sul nostro territorio – commenta il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – in quanto è un’attività fondamentale per poter consentire la ripartenza della scuola in condizioni di massima sicurezza per tutti gli studenti e il personale scolastico. Il tampone è indolore, in caso di esito positivo la persona interessata sarà contattata al numero fornito entro tre ore.

E’ di fondamentale importanza individuare gli asintomatici per contenere il contagio da Covid-19 per questo partecipare è importante per se stessi e per gli altri. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questi screening e quanti si adopereranno per effettuarli”.

