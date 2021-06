CARREFOUR ITALIA ARRIVA NEL CUORE DELL’AQUILA, INAUGURATO UFFICIALMENTE PUNTO VENDITA EXPRESS

L’AQUILA – Carrefour Italia rafforza la sua presenza a L’Aquila con l’apertura di un nuovo Carrefour Express all’interno del centro storico. Il punto vendita, aperto nei locali dell’ex cinema Rex, ai Quattro Cantoni, si aggiunge ad altri due supermercati già presenti nel capoluogo – uno dei quali attivo da oltre 20 anni. Un territorio che è nel cuore di tutti, in Italia e in Europa, ma anche in quello di Carrefour Italia, che è stata a fianco dell’intera comunità durante i periodi più bui della storia della città, con supporti concreti, dimostrando la propria vicinanza ai cittadini ma anche ai collaboratori dei punti vendita aquilani coinvolti nel terremoto del 2009.

La nuova apertura rientra nella strategia dell’azienda che punta sui format di prossimità per garantire un importante servizio alla popolazione e offrire un’ulteriore spinta al rilancio della città de L’Aquila, a dimostrazione della vicinanza di Carrefour al territorio. Il formato prossimità, infatti, ha come obiettivo quello di far riscoprire i valori e la dimensione della “bottega sotto casa”, della relazione e della vicinanza ai propri clienti, offrendo prodotti di alta qualità, servizi puntuali e utili per i cittadini, oltre che per i turisti.

Un modello che ha ben mostrato, anche durante la pandemia, la capacità di rappresentare un punto di riferimento per l’intera popolazione, mettendo a disposizione un vero e proprio servizio essenziale: nei mesi più duri del lockdown, infatti, gli Express hanno avuto un ruolo fondamentale per paesi, quartieri, vie e strade, aiutando anche i più fragili con consegne a domicilio e servizi a supporto di tutto il vicinato.

All’inaugurazione di questo nuovo Express, che ha visto la partecipazione della squadra di rugby femminile aquilana Belve Neroverdi e del Gruppo Storico degli Sbandieratori de L’Aquila, hanno partecipato Raffaele Daniele, Vice-sindaco della città, il vice presidente Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente; l’onorevole Stefania Pezzopane, il giornalista e produttore vitivinicolo Bruno Vespa, oltre a Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia, Martin Dallocchio, direttore territorio Centro-Sud Carrefour Italia insieme alla sua squadra, Paola Accornero, General Secretary Carrefour Italia.

Il nuovo punto vendita, oltre ad essere il primo negozio di prossimità Carrefour nell’area, si contraddistingue per un team tutto al femminile: il personale è rappresentato, infatti, da sole donne. Un sostegno alla valorizzazione dei talenti femminili in linea con la strategia di Carrefour, impegnata ad assicurare al proprio interno le pari opportunità nell’ambito delle proprie politiche di Diversity & Inclusion. Un tema che l’azienda declina sul territorio aquilano anche attraverso collaborazioni con associazioni locali, come ad esempio AIDP de L’Aquila a supporto di ragazzi con la sindrome di Down.

A simboleggiare la vicinanza di Carrefour Italia alla città, anche la scelta di sostenere, con una donazione a supporto, la squadra di rugby femminile aquilana Belve Neroverdi, la cui espressione di vitalità, forza e tenacia si ritrovano anche nella stessa “squadra” di dipendenti messa in campo nel nuovo punto vendita.

“Noi di Carrefour Italia siamo particolarmente legati al territorio de L’Aquila e alla storia che questa città e i comuni limitrofi hanno rappresentato in tutti questi anni, da dopo il sisma ad oggi. Con l’apertura di un negozio di vicinanza in centro della città, vogliamo dare un nostro contributo a quello che, per tutti gli aquilani, speriamo sia un momento di rinascita” – commenta Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia – “Ho appreso con commozione ed orgoglio allo stesso tempo, che durante lo stato d’emergenza che ha visto la città in grave difficoltà dai tragici eventi del 2009, siamo stati accanto alla popolazione con supporti concreti, dimostrando la nostra vicinanza anche ai collaboratori dei nostri punti vendita del territorio che sono stati tragicamente coinvolti. La scelta di aprire un negozio di prossimità nel centro storico vuole essere un contributo concreto al rilancio di questa area, creando sinergia con le realtà commerciali limitrofe e favorendo la ripartenza economica della città.” Conclude Rabatel.

“L’inaugurazione del nuovo punto vendita ha una valenza simbolica straordinaria, che va oltre l’aspetto commerciale: rappresenta, infatti, la conferma che la quotidianità si è riappropriata di uno spazio finora critico, che le necessità e le routine di ogni giorno possono essere soddisfatte anche qui, che, in definitiva, il centro storico de L’Aquila è vivo e dà la possibilità a residenti, commercianti, dipendenti, professionisti e, non ultimo, turisti di avere servizi a disposizione” sottolinea Emanuele Imprudente, Vice Presidente della Regione Abruzzo.

“L’apertura di un punto vendita Carrefour Express nel cuore della nostra città è un segnale importante di cui, come amministrazione, siamo molto orgogliosi. Fungerà da volano per tutte le attività del centro, fornendo inoltre un importante servizio sia ai residenti che ai tanti studenti universitari. Un plauso anche al bellissimo servizio di bici in comodato, che sposa l’obiettivo di questa amministrazione orientato alla mobilità sostenibile, consentendo di portare la spesa a casa in modo innovativo ed ecologico” prosegue Raffaele Daniele, Vicesindaco de L’Aquila.

Molteplici sono i servizi offerti dal nuovo Carrefour Express, tra cui la consegna a domicilio nel centro storico o il ritiro direttamente in negozio, oltre alla proposta di menù con consegna per la pausa pranzo per gli uffici limitrofi. Tra gli aspetti più innovativi, e a testimonianza della grande attenzione di Carrefour al tema della mobilità green, c’è il servizio di bike sharing gratuito per la prima ora per chiunque voglia concedersi un giro in bicicletta, per godere appieno della rinascita della città, pedalando tra i palazzi appena ricostruiti e le stupende piazze del centro.

A livello di offerta, nel punto vendita saranno valorizzati in particolare i prodotti locali, con un’ampia selezione di eccellenze delle aziende del territorio e la garanzia di qualità, freschezza e convenienza. Carrefour Italia, infatti, collabora oltre 40 fornitori abruzzesi, che ogni giorno portano negli oltre 1.450 punti vendita su tutto il territorio nazionale, la qualità e il gusto di oltre 500 eccellenze regionali (alcuni di essi DOP e IGP) ed un’offerta unica in termini di gusto, varietà e tipicità.

Il nuovo Carrefour Express, in Corso Vittorio Emanuele 63/65, è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.30, anche per garantire un servizio non solo ai cittadini del centro, ma anche ai turisti che visitano la città.