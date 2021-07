PESCARA – Giornata abruzzese per Francesco Totti, ex numero 10 della Roma, avvistato ieri al lido Stella d’Oro, sul lungomare sud di Pescara, in compagnia tra gli altri del suo ex compagno di squadra, il pescarese Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, ed ora dell’Hellas verona.

Inevitabile l’assalto dei presenti che hanno chiesto a Totti di posare per un selfie.

Foto di rito con i titolari del lido, Giuseppe e Luigi Monti.