MONTESILVANO, L’ATLETA OLIMPICA STEINHAUSER RICEVE LA MEDAGLIA D’ORO DAL SINDACO DE MARTINIS

MONTESILVANO – Questa mattina il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport Alessandro Pompei hanno consegnato una medaglia d’oro del Comune di Montesilvano alla campionessa Verena Steinhauser e il coach Simone Mantolini, reduci dalle Olimpiadi di Tokyo.

Per l’atleta di Montesilvano e il suo allenatore, tecnico anche dell’Italia Team, il 2021 è stato un anno da incorniciare, infatti oltre alla partecipazione all’Olimpiade in Giappone, sono stati tantissimi i risultati prestigiosi ottenuti: dal 20esimo posto nell’individuale dei Giochi 2021 all’ottavo sempre alle Olimpiadi nella Mixed Relay, dal podio nella Coppa del Mondo ad Arzachena all’ottava posizione nella World Triathlon Series a Montreal fino al 20esimo posto nel Mondiale di Andorra. La triatleta è la numero 15 nel Ranking Mondiale, il prossimo 18 settembre sarà ad Amburgo per la tappa di World Triathlon Live Series e il 25 volerà a Valencia per l’Europeo.

“Con Verena Steinhauser abbiamo un rapporto di collaborazione molto fruttuoso che va avanti da qualche anno. – ha spiegato il sindaco De Martinis – Il triathlon è uno sport a tutto tondo, che noi stiamo cercando in ogni modo di attenzionare e supportare anche attraverso l’allenatore Mantolini”.

“Grazie per le emozioni che ci state regalando ragazzi – ha dichiarato l’assesore Pompei – e un enorme in bocca al lupo da tutta la Città per i prossimi impegni, pò di Montesilvano con voi è in giro per il Mondo, ci rendete orgogliosi”.

“Quella di Tokyo per me è stata una bellissima esperienza utile per puntare alla prova olimpica di Parigi 2024 – ha affermato l’atleta montesilvanese – . Ringrazio il sindaco De Martinis e l’amministrazione per la vicinanza e il sostegno dimostrato in questi anni”.