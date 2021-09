L’AQUILA, I VIGILI DEL FUOCO PROTAGONISTI DI SHARPER 2021 “LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”

L’AQUILA – In un clima di ritrovata normalità, nella splendida cornice offerta dal centro storico di L’Aquila, si è svolta nella sera 24 settembre, in Piazza Duomo, la quinta edizione di Sharper “La Notte Europea dei Ricercatori”.

L’importante evento di divulgazione scientifica, coordinata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dall’Università di L’Aquila, ha visto tra gli altri, la partecipazione d’importanti Enti di ricerca, forze di Polizia e di protezione Civile. Presenti con due propri stand anche i Vigili del Fuoco con il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) coordinati dal Comando.

L’importante appuntamento scientifico, ritornato in presenza di pubblico dopo l’edizione in streaming dell’anno scorso, ha suscitato una comprensibile emozione per il desiderato ritorno alla normalità. L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse presso il numeroso pubblico che non ha fatto mancare il consolidato e sincero affetto verso l’intero Corpo.