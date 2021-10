L’AQUILA – Sarà attiva da domani alle ore 12 la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per i nati fino al 1961.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità abruzzese.

Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi (o l’unica somministrazione del vaccino monodose). Il sistema telematico esclude automaticamente le richieste che non rispettano questo termine temporale. Le stesse, in ogni caso, potranno essere ripresentate alla effettiva scadenza dei 6 mesi.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria).

Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

L’allarme sull’andamento della pandemia intanto cresce. Se è vero che in Abruzzo i dati sono da zona bianca, ieri sono tornati a crescere i ricoveri, quattro in più e la variazione percentuale dei nuovi casi dell’ultima settimana è pari all’80%.

E’ l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è salito a 37, con la provincia dell’Aquila a 65 sopra la soglia di 50, oltre cui, con altri parametri per fortuna ora sotto controllo, scatta la zona gialla.

Allarme in valle Peligna dove sono 193 i sorvegliati, e 76 gli attualmente positivi, e cinque le classi in quarantena nelle scuole.

Il neo sindaco Gianfranco Di Piero ha annunciato una campagna di tamponi gratuiti dal 29 al 31 ottobre (dalle 15 alle 18 e poi il 31 ottobre dalle 9 alle 14)

“Il notevole incremento dei casi di positività al virus COVID 19, registratosi a Sulmona nel corso delle ultime ore, induce a ritenere, d’intesa con il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, utile ed urgente un’azione di screening sulla popolazione. In qualità di Sindaco della Città di Sulmona e dunque autorità sanitaria locale, invito tutti i cittadini ad aderire numerosi a questa iniziativa finalizzata ad individuare eventuali casi di positività al virus e procedere tempestivamente al tracciamento. Ringrazio il personale medico e sanitario, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, nonché i funzionari e dirigenti del Comune di Sulmona per la disponibilità e l’impegno nell’ organizzazione di questa ulteriore ed importantissima iniziativa”, afferma Di Piero.

Spuntano 2 positivi nell’ultima giornata di tamponi anti-Covid gratuiti organizzati ad Avezzano alla palestra dello Stadio dei Pini dove si sono sottoposti ai test antigenici 231 cittadini. L’iniziativa è stata programmata dall’assessore Maria Teresa Colizza nel solco della continuità con quanto già fatto nei mesi scorsi per bloccare ogni possibile focolaio e contenere sul nascere il diffondersi del virus nel territorio cittadino. Con quest’ultimo ciclo di controlli rivolti anche ai dipendenti comunali e agli studenti delle scuole materne, primarie e medie, con tamponi salivari, dove hanno partecipato in 203, Avezzano ha superato ormai i 22 mila test gratuiti.

“È importante andare avanti con l’attività di monitoraggio e prevenzione”, sottolineano gli assessori Maria Teresa Colizza (delegata all’emergenza Covid) e Patrizia Gallese (politiche scolastiche), che stanno lavorando fianco a fianco con un’attenzione particolare alle scuole e ai possibili focolai che potrebbero partire proprio dalle aule, “a tal fine puntiamo a replicare questi test gratuiti, aperti a tutti, ogni fine mese e stiamo predisponendo ulteriori momenti di monitoraggio dedicati ai bambini, quindi con tampini salivari, già dalle prossime settimane”.