STRADA DELLA PACE, TORTO: “BENE FONDI, ORA REGIONE LAVORI PER TRASFERIRE GESTIONE AD ANAS”

Roma, 8 nov – “È da diverso tempo che seguo le vicende legate alla strada della Pace e non posso che accogliere con positività lo stanziamento di risorse arrivato dopo tanti anni di immobilità. Una vittoria per chi, come me, ha fatto per questo una grande battaglia sul territorio insieme ai cittadini. La regione Abruzzo beneficia dei fondi nazionali programmati e stanziati dai Governi di cui il Movimento 5 Stelle è cardine. Adesso, dopo gli annunci, si deve fare in fretta e aprire subito il cantiere per la messa in sicurezza e la manutenzione della strada della Pace, che è diventata un’arteria fondamentale per il nostro territorio. Proprio a questo proposito, rimane ancora aperta una questione che la Regione non sembra voler risolvere: il Consorzio di Bonifica che attualmente gestisce la strada non ha i mezzi per farlo e ha da tempo manifestato la volontà di cederla ad altri enti. Non possiamo fare affidamento solo su soluzioni ‘una tantum’ che risolvono temporaneamente il problema, abbiamo bisogno di impegni precisi e pianificazione. Cosa accadrà fra un anno quando ci sarà bisogno di nuova manutenzione?”.

Lo scrive Daniela Torto, deputata abruzzese e capogruppo in Commissione Bilancio del Movimento 5 Stelle.

“Quella strada – continua Torto – non può più essere del Consorzio di Bonifica, come ho già ripetutamente dichiarato. In questo ultimo anno ho avuto interlocuzioni con Regione, Consorzio, Provincia di Chieti e Ministero competente per trovare una soluzione e trasferire la proprietà della strada ad un ente che possa gestirla adeguatamente. Recentemente ho scritto al Ministro Giovannini per valutare l’opportunità di passaggio della strada della Pace sotto la gestione Anas. Queste risorse rappresentano solo il primo passo, una soluzione tampone non è assolutamente sufficiente. Adesso la Regione si impegni a fare la sua parte”, conclude la deputata pentastellata.