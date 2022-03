5 MOTIVI PER VISITARE L’OMAN

È un Paese favoloso, di lusso, in cui guidare sulle strade perfette è un vero piacere. Anche i cartelli in inglese aiutano i turisti alla scoperta dell’Oman e della sua splendida natura. Prima di partire, serve richiedere un visto comodamente online.

Il deserto

Non è certo il primo Paese a cui si pensa quando si organizza un viaggio, ma il deserto sabbioso dell’Oman attira numerosi turisti in Medio Oriente. Da Mascate si raggiunge con grande facilità Wahiba Sands, dove è possibile pernottare in tende o in casette allestite sotto una magnifica volta stellata. Chi l’ha provata, descrive questa esperienza come pura magia.

I wadi

In contrasto con le zone desertiche, le valli, dette wadi, sono rigogliose e ricche d’acqua. Sono piccole oasi che si creano all’interno di avvallamenti, circondate spesso da rocce di un rosso argilloso, a volte con palme gigantesche. Consigliato il costume da bagno, per non perdersi una nuotata con questa vista mozzafiato.

Le città

Nelle città come Mascate o Nizwa si può scoprire la splendida cultura dell’Oman. Talvolta occorre portare un velo e coprire caviglie e polsi per poter entrare nelle moschee.

Sport acquatici

Non molti sanno che l’Oman è una destinazione ideale per praticare sport acquatici, dalla vela, alle immersioni, allo snorkeling. Nei pressi di Mascate si trovano anche diverse scuole. Nel nord del Paese, poi, gli sport acquatici si possono praticane a Musandam, nel sud a Salala. Potrete immergervi tra le tartarughe marine ed espolorare relitti misteriosi.

Le spiagge

Chi sceglie una vacanza in Oman per le spiagge, fa sicuramente la cosa giusta. La costa è lunga ben duemila chilometri in cui sprofondare i piedi in sabbia bianca e in acqua di mare cristallina.

Il visto Oman

Prima di partire, serve richiedere un visto Oman comodamente online. Si riceve poi il visto elettronico comodamente nella propria casella di posta elettronica in formato PDF, in media entro una settimana. Il visto deve essere stampato e conservato con il proprio passaporto. Il soggiorno massimo consentito in Oman è di dieci giorni. Chi vuole soggiornare più a lungo deve richiedere un altro tipo di visto. Il primo costa circa 10 euro, il secondo circa 75. Per poter ottenere un visto bisogna aver già prenotato una camera d’albergo e un biglietto di ritorno. Gli hotel sono molto accoglienti e lussuosi in Oman, dalle ville sulla spiaggia ai più semplici Bed & Breakfasts.