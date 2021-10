50 WORLD’S BEST RESTAURANTS: “REALE” DI NIKO ROMITO AL 29ESIMO POSTO DELLA CLASSIFICA INTERNAZIONALE

ROMA – Sono quattro i ristoranti italiani, di cui uno abruzzese grazie alla passione dello chef Niko Romito, che entrano nella classifica dei migliori 50 del “The World’s Best Restaurant 2021”, premio internazionale dedicato ai migliori ristoranti del mondo e assegnato oggi con una premiazione ad Anversa.

La classifica dei primi 50 è stilata da una giuria di oltre mille esperti indipendenti del mondo della gastronomia, da chef internazionali, giornalisti gastronomici e gastroturisti.

Il primo italiano a entrare nella classifica dei migliori 50 è Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) con la posizione numero 15 e vincitore dell’Highest New Entry Award. Al numero 18 si classifica il ristorante Piazza Duomo (Alba- Cuneo), seguito alla posizione numero 26 dal ristorante Le Calandre (Rubano- Padova) e al numero 29 dal Reale (Castel di Sangro-L’Aquila).

Ancora un importante riconoscimento, dunque, per il ristorante “Reale” dello chef abruzzese Niko Romito, tre stelle Michelin, la cui cucina sarà protagonista nel Padiglione Italia di Expo 2020 .

LA CLASSIFICA

1 Noma – Copenhagen, Danimarca

2 Geranium – Copenhagen, Danimarca

3 Asador Extebarri – Atxondo, Spagna

4 Central – Lima, Perù

5 Disfrutar – Barcellona, Spagna

6 Frantzén – Stoccolma, Svezia

7 Maido – Lima, Perù

8 Odette – Singapore

9 Pujol – Mexico City, Messico

10 The Chairman. – Hong Kong – Highest Climber award

Icon Award – Dominique Crenn

11 Den Tokyo, Giappone

12 Steirereck – Vienna – Gin Mare Hospitality Award

13 Don Julio – Buenos Aires, Argentina

14 Mugaritz – Spagna

15 Lido 84 – Highest New Entry

16 Elkano – Getaria, Spagna

17 A casa do porco – San Paolo, Brasile

18 Piazza Duomo – Alba

19 Narisawa – Tokyo

20 Diverxo – Madrid, Spagna

Chef’s Choice Award – Victor Arguinzoniz, Asador Extebarry

21 Hisa Franko – Slovenia

22 Cosme – NYC, Usa

23 Arpège – Parigi, Francia

24 Septime – Parigi, Francia

25 White Rabbit – Russia

26 Le Calandre – Italia

27 Quintonil – Città del Messico, Messico

28 Benu – San Francisco, Usa

29 Reale – Castel di Sangro, Italia

32 The Clove Club – Londra Uk

33 Lyle’s – Londra, UK

34 Burnt Ends – Singapore

35 Ultraviolet By Paul Pairet – Shangai

36 Hof Van Cleve – Belgio

37 SingleThread – Healdsburg – Usa

38 Boragò Santiago del Cile – Best Sustanaibility Award

Romm4DEssert – Indonesia- Willl Goldfardb World Best Pastry Chef

39 Florilege, Tokyo, Giappone

40 Suhring, Bangkok, Tailandia §

41 Allenò Paris Pavillon Ledoyen – Parigi, Francia

42 Belcanto, Lisbona, Portogallo

43 Atomix – NYC, Usa

44 Le Bernardin – NYC, Usa

45 Nobelhart & Schutzig – Berlino, Germania, new entry

46 Leo – Bogotà, Colombia

47 Maemo – Oslo, Norvegia – NEw Entry

48 Atelier Crenn – Usa, San Francisco

49 Azurmendi – Spagna

50 – Wolfgat – Paternoster – Sud Africa – Best Restaurant in Africa – New Entry

50 Best One to Watch – Ikoi – Regno Unito

50 Best Scolarship – Andrew Wong – Colombia