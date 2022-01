COMUNE CHIETI, GRUPPO LEGA: “LA CRISI DELL’AMMINISTRAZIONE FERRARA E’ COMINCIATA”

CHIETI – “Mentre il Covid dilaga, mentre il nostro ospedale va in affanno per sovraffollamento e vengono meno anche i servizi essenziali, mentre le attività commerciali della città pagano la crisi che la pandemia ha generato, mentre tante famiglie sono alle prese con le difficoltà del vivere quotidiano e di far quadrare i bilanci familiari, l’amministrazione comunale di Chieti si divide su problemi di tutt’altra natura: chi ha tradito la Di Pasquale alle elezioni Provinciali? Chi sceglierà il sostituto del bravo dirigente Mergiotti ( che evidentemente ha preferito amministrazione più concrete e serie )? Sarà un tecnico che farà riferimento al vice sindaco De Cesare o al Presidente Febo ( visto che il sindaco poco conta in queste diatribe e forse non solo in queste )? Ma la città forse si chiede: è davvero di questo che ha bisogno Chieti? La crisi per il sindaco Ferrara non è terminata bensi è cominciata.”

E’ quanto si legge in una nota di Mario Colantonio e Fabrizio Di Stefano, del gruppo consigliare Lega Salvini.