OSPITALITA’ RESIDENZIALE PESCARA, CASA ALBERGO PER PENSIONATI “LA PINETA”: DOMANDE APERTE

PESCARA – L’Inps Abruzzo comunica che sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande del Bando di concorso per l’ammissione in ospitalità residenziale a tempo indeterminato presso la Casa Albergo “La Pineta” di Pescara, rivolto ai pensionati ex dipendenti pubblici e quindi iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e ai loro coniugi (anche se non dipendenti pubblici) che siano autosufficienti.

Sono riaperti i termini al momento per solo n. 4 posti.

Si ricorda che la Casa Albergo è situata in una zona centrale della città di Pescara, nei pressi del Centro Convegni Ex-Aurum e all’interno della pineta dannunziana, a pochi metri dal mare ed è una struttura moderna e funzionale che offre integrazione sociale e sicurezza personale e che si caratterizza per la qualità dei numerosi servizi offerti agli ospiti anziani “autosufficienti”.

La vita nella comunità prevede vari momenti durante i quali vengono svolte attività ricreative, culturali e sportive, al fine di favorire integrazione e socialità fra gli ospiti. Particolare attenzione è rivolta all’attività fisica, seguita da personale specializzato.

Accanto all’assistenza medica e infermieristica, la struttura garantisce vitto, alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, dietetica, ginnastica, cinema, teatro, conferenze.

La procedura per l’acquisizione delle domande è attiva dalle ore 12,00 del 19/1/2022 alle ore 12,00 del 18/2/2022.

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite autenticazione digitale (SPID, CIE, Carta dei Servizi) accedendo alla Home page del sito istituzionale dell’Istituto – percorso: Home page www.inps.it / My INPS / Autenticazione / Prestazioni e Servizi / ricerca: Case albergo / Scheda prestazioni / Ammissione alle case albergo… / Accedi al Servizio / Ospitalità residenziale / Domanda / Accesso / Inserisci domanda casa albergo.

Il Bando è consultabile sul sito www.inps.it – Avvisi, Bandi e Fatturazione – Welfare Assistenza e Mutualità – Concorsi – Bandi nuovi.

Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

– Casa Albergo “La Pineta” – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni lavorativi: 085.693320, 085.67052 ovvero 085.61620 (centralino)

– Contact Center INPS – 803 164 da rete fissa, 06 164164 da cellulare – dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00/sabato dalle 8:00 alle 14:00.