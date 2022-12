50&PIU’ L’AQUILA: FESTA DI NATALE CON MOSTRA PRESEPI

AVEZZANO – Una festa di Natale con mostra di presepi, balli e musica.

Ad organizzarla, l’Associazione 50& Più della provincia dell’Aquila che ieri sera si è riunita nella splendida cornice del ristorante Napoleone di Avezzano.

Per l’occasione, si legge in una nota, sono stati esposti dei bellissimi presepi artigianali messi a disposizione da: Boschetti, Rosati Ezio, Famiglia Cardilli, Gianfranco Perrone, famiglia Cardilli Palombi, Marco Tatone, Porrini Luigi e Fabio, Gravina Marandola, Perrone Piperni

A completare la giornata balli, musica e giochi per tutti i partecipanti organizzata dall consiglio direttivo Provinciale e dalla 50&Più di L’Aquila: presidente provinciale Dina Piperni e Feliciana Santilli, Mario Maccarone, Leoni Angela, Quaianni Daniela , de Cesaris Concetta , Iarossi Manlio,Onorina di Matteo.

Associazione 50&Più

L’Associazione 50&Più dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela e l’assistenza dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società.

Con oltre 330mila iscritti, è diffusa sul territorio nazionale con numerose sedi provinciali e zonali e supera i confini italiani con 29 sedi in 10 Paesi del mondo. A L’Aquila la nostra sede è in viale Corrado Iv 40f in cui offriamo numerosi servizi: CAAF con il caaf 50epiu e di patronato con la 50&Piu Enasco.